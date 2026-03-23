Súčasný minister spravodlivosti Boris Susko zatiaľ neeviduje žiadne oficiálne debaty o svojom konci vo funkcii, rovnako tak ani o svojom možnom presune na Ústavný súd SR. Šéf rezortu tak priamo reaguje na víkendové vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka, ktorý vo verejnoprávnej televízii naznačil, že premiér už začína vnímať potrebu výmeny na tomto kľúčovom ministerskom poste.
Na stoličke nie je prilepený
To, že s aktuálnym šéfom rezortu spravodlivosti zatiaľ nikto nehovoril o jeho výmene ani o presune do funkcie ústavného sudcu, vyplynulo z jeho pondelkových vyjadrení po priamej novinárskej otázke. Susko však zároveň férovo podotkol, že prípadná rekonštrukcia vládneho kabinetu je výhradne v rukách premiéra Roberta Fica.
„Ak sa pán premiér rozhodne, že bude rekonštruovať vládu, tak, samozrejme, ja nie som nejakým spôsobom prilepený na tejto stoličke. Rád by som však dokončil všetky projekty, ktoré sme v tomto období na ministerstve nastavili,“ uviedol Susko na margo svojej politickej budúcnosti.
Dankove víkendové náznaky
Špekulácie o Suskovom možnom konci rozvíril priamo šéf koaličnej SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko. Ten v nedeľnej diskusnej relácii sebavedomo tvrdil, že samotný premiér podľa jeho informácií už začína intenzívne vnímať potrebu zmeniť ministra spravodlivosti. Tieto slová tak na domácej scéne opäť oživili úvahy o možnej rekonštrukcii súčasnej vlády.