Nové vládne opatrenia, ktoré mali prísne regulovať tankovanie nedostatkovej nafty, v reálnej praxi absolútne zlyhávajú a na čerpacích staniciach spôsobujú chaos. Upozornil na to opozičný poslanec Július Jakab z Hnutia Slovensko s tým, že vodiči bez problémov obchádzajú objemové limity a cudzinci naďalej tankujú za lacnejšie slovenské ceny, hoci by si už mali podľa zákona priplácať.
Nemohúcnosť a obchádzanie pravidiel
Celé Slovensko sa podľa opozičného poslanca v týchto dňoch smeje zo súčasnej vlády, pretože podľa jeho slov úplne pobabrala všetky krízové opatrenia. „Nevie nastaviť ani tankovanie na čerpacej stanici. Ja už neviem, ako inak pomenovať nemohúcnosť súčasnej vlády. A tak to všetci obchádzajú,“ vyhlásil na brífingu Jakab.
Na ilustráciu zlyhávajúceho systému uviedol hneď niekoľko konkrétnych príkladov z praxe, kedy vodiči nákladných vozidiel bez následkov načerpali viac, než je aktuálne povolený limit. „Jedna stavebná firma nám potvrdila, že jej bez problémov povolili na čerpacej stanici natankovať 100 litrov nafty do kanistrov. Taktiež bežne stretávame zahraničných vodičov, ktorí stále tankujú za rovnaké ceny ako Slováci,“ priblížil opozičný poslanec realitu na čerpadlách.
Čo vlastne nariaďuje nová vyhláška?
Vláda ešte v polovici marca prijala mimoriadne nariadenie, ktorým na nasledujúcich tridsať dní prísne obmedzila objem nafty, aký bude možné jednorazovo natankovať na slovenských čerpacích staniciach. Zároveň dočasne obmedzila vývoz tohto paliva z územia Slovenskej republiky. Pre všetky vozidlá so zahraničným evidenčným číslom navyše zaviedla osobitnú, vyššiu cenu motorovej nafty, ktorá je vypočítaná ako priemer aktuálnych cien v Rakúsku, Česku a Poľsku. Tá sa však, ako upozorňuje opozícia, v praxi často vôbec nevyžaduje.