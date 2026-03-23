Nemecký kancelár Friedrich Merz netají úľavu. V pondelok oficiálne uviedol, že je americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi úprimne vďačný za nečakané odloženie avizovaných zničujúcich útokov proti iránskym elektrárňam a energetickej infraštruktúre o ďalších päť dní. Berlín zároveň Washingtonu okamžite ponúkol vlastnú diplomatickú pomoc pri riešení tohto výbušného geopolitického konfliktu.
Osobné obavy a ponuka z Berlína
„Vyjadril som mu svoje obavy v súvislosti s ohlásenými útokmi na elektrárne v Iráne,“ vyhlásil Merz v Berlíne na margo svojho nedeľného telefonátu so šéfom Bieleho domu. „Som skutočne vďačný, že dnes verejne oznámil, že tieto útoky odkladá o ďalších päť dní,“ dodal nemecký kancelár s neskrývaným zadosťučinením.
Merz zároveň privítal fakt, že Trump vo svojich vyjadreniach aspoň teoreticky otvára možnosť okamžitého a priameho kontaktu s iránskym vedením. Potvrdil tiež, že americkému prezidentovi priamo ponúkol diplomatickú pomoc Berlína pri sprostredkovaní mieru na Blízkom východe. Práve tento konflikt totiž v posledných týždňoch spôsobil prudký nárast globálnych cien energií a vyvolal oprávnené obavy z vážnych ekonomických dôsledkov pre celú Európu. „Máme veľmi dobré kontakty v celom tomto regióne,“ pripomenul Merz strategickú výhodu nemeckej diplomacie.
Irán dohodu popiera, Nemecko do vojny nepôjde
Rozhodnutie zatiaľ neútočiť na kľúčové zariadenia v Iráne oznámil Trump na svojej platforme Truth Social. Zastavenie ofenzívy odôvodnil tým, že USA a Irán viedli počas víkendu veľmi dobré a produktívne rozhovory. Iránska štátna tlačová agentúra Fárs však jeho tvrdenia takmer okamžite a rázne vyvrátila s tým, že Teherán s Washingtonom absolútne žiadne priame rokovania nevedie.
„Ešte nie sme v štádiu, kedy diskutujeme o spoločných opatreniach, ale ponúkol som spoluprácu a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme čo najskôr dosiahli trvalé prímerie v regióne,“ vysvetlil nemecký líder diplomatické snahy svojej vlády.
Friedrich Merz síce iránske vedenie dlhodobo odsudzuje, pričom americko-izraelskú vojnu voči Teheránu spočiatku otvorene podporoval, no odvtedy už viackrát vyjadril rastúce obavy z enormných ekonomických nákladov tohto konfliktu. Nemecko, spolu s ďalšími európskymi členmi NATO, navyše neustále zdôrazňuje, že sa do ofenzívnej vojny, ktorá trvá už viac ako tri týždne, v žiadnom prípade priamo nezapojí.