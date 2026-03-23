Detská nerozvážnosť a chýbajúce vodičské skúsenosti sa na východnom Slovensku skončili vážnymi zraneniami. Len mladistvý chlapec bez akéhokoľvek oprávnenia nezvládol v nedeľu podvečer jazdu na štvorkolke v Spišskej Novej Vsi. Po tvrdom náraze do kontajnera vyletel z vozidla jeho spolujazdec, ktorý utrpel ťažké zranenia a skončil v rukách záchranárov.
Náraz do kontajnera a ťažké zranenia
Podľa oficiálnych informácií od košickej krajskej polície k nehode došlo na ceste v mestskej časti Podskala. Mladý šofér podľa všetkého precenil svoje schopnosti a absolútne neprispôsobil rýchlosť jazdy situácii na ceste.
„Stačila sekunda a štvorkolka vyletela mimo vozovky, kde narazila do kontajnera. Na zemi zostal mladistvý spolujazdec so zraneniami, odkázaný na pomoc záchranárov,“ opísali dramatické chvíle policajti. Zatiaľ čo dychová skúška aj orientačný test na drogy u mladého vodiča dopadli negatívne, jeho rovesník dopadol oveľa horšie. Podľa lekárov si jeho mimoriadne vážne zranenia vyžiadajú dlhé liečenie v trvaní viac ako 42 dní.
Trestné stíhanie a varovanie pre rodičov
Celý prípad si už prevzal vyšetrovateľ kriminálnej polície v Spišskej Novej Vsi, ktorý vo veci nekompromisne začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Polícia v tejto súvislosti vydala mimoriadne dôrazné varovanie adresované všetkým rodičom.
„Táto udalosť je dôkazom, že nejde vždy len o alkohol či drogy. Na cestách rozhodujú skúsenosti, zodpovednosť a rešpekt k pravidlám. Apelujeme na rodičov aj mladých ľudí, nedovoľte deťom a mladistvým sadnúť za volant, prísne si strážte kľúče od vozidla a sledujte, čo robia vaše deti,“ vyzývajú muži zákona v snahe predísť ďalším zbytočným tragédiám.