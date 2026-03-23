Irán kategoricky poprel akékoľvek priame rokovania so Spojenými štátmi, čím priamo usvedčil amerického prezidenta Donalda Trumpa z klamstva. Kým šéf Bieleho domu len pred malou chvíľou ohlásil úspešné diplomatické rozhovory a posunul vojenské útoky, Teherán označuje jeho slová za čistú psychologickú vojnu a blafovanie.
Trumpov ústup a hrozba pre Izrael
Iránska tlačová agentúra Fárs s odvolaním sa na svoje vysokopostavené zdroje vyvrátila Trumpovo tvrdenie, podľa ktorého viedli obe krajiny v uplynulých dňoch „dobré a produktívne“ rozhovory. Podľa iránskeho zdroja, ktorý komunikoval pod podmienkou zachovania anonymity, šéf Bieleho domu v skutočnosti len „ustúpil“.
Urobiť tak mal po tom, čo sa dozvedel, že terčom prípadných zdrvujúcich iránskych odvetných útokov by sa okamžite stali aj elektrárne priamo v Izraeli a v okolitých krajinách Perzského zálivu. Teherán podľa týchto informácií vôbec nekomunikuje s Trumpom, a to ani prostredníctvom tajných sprostredkovateľov.
Psychologická vojna namiesto mieru
Do ostrej slovnej prestrelky sa zapojila aj ďalšia iránska agentúra Tasním. Tá s odvolaním sa na nemenovaného vládneho predstaviteľa taktiež poprela akékoľvek prebiehajúce rozhovory s USA. „S týmto druhom psychologickej vojny sa ani Hormuzský prieliv nevráti do svojich predvojnových podmienok a nebude ani mier na globálnych energetických trhoch,“ odkázal Teherán.
Americký prezident pritom len v pondelok na svojej platforme Truth Social sebavedomo oznámil, že obe strany rokovali o „úplnom a konečnom vyriešení nepriateľstiev na Blízkom východe“. Na základe tohto údajného posunu dokonca nariadil ministerstvu obrany, aby odložilo všetky plánované útoky proti iránskym elektrárňam o päť dní. Svoje tvrdenia následne zopakoval aj pre stanicu CNBC, kde rozhovory označil za „veľmi intenzívne“.
Trpká historická skúsenosť
Trump svoje útoky formálne zastavil tesne pred vypršaním prísneho 48-hodinového ultimáta, ktoré dal Iránu na úplné otvorenie zablokovaného Hormuzského prielivu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí však už počas prebiehajúcej vojny niekoľkokrát verejne a rázne vylúčil akékoľvek rokovania s USA. Svoje odmietavé stanovisko vtedy zdôvodnil tým, že islamská republika má s Washingtonom „veľmi trpkú historickú skúsenosť“.