Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini definitívne podpísal kľúčovú novelu Trestného zákona. Tento krok oficiálne anuluje kontroverzné zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a jeho plánované nahradenie inou inštitúciou. Hlava štátu tak spečatila zvrat v legislatívnom procese, ktorý predtým sama vetovala a ktorý ohrozoval čerpanie miliárd z európskeho plánu obnovy.
Prezidentské veto bolo správne
„Legislatívny proces potvrdil, že veto prezidenta v tejto veci bolo správne,“ uviedol k pondelkovému podpisu komunikačný odbor Kancelárie prezidenta SR.
Zákonodarcovia v Národnej rade odhlasovali zrušenie pôvodného sporného zákona ešte v polovici marca. Práve ten mal zrušiť doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov a nahradiť ho novým, zlúčeným úradom pre obete trestných činov. Tento zásadný spiatočný krok sa do parlamentu napokon dostal okľukou cez pozmeňujúci návrh k rozsiahlej novele Trestného zákona.
Ohrozené milióny z plánu obnovy
Na zrušení vlastného zákona sa napokon museli dohodnúť priamo koaliční partneri. Hlavným dôvodom tohto nečakaného politického ústupku bolo úspešné podanie opozície na Ústavný súd SR. Tento krok totiž spôsobil vládnej koalícii vážnu časovú komplikáciu, pre ktorú bolo priamo ohrozené poskytnutie ďalších kľúčových platieb z európskeho plánu obnovy.
Parlament pôvodne schválil zákon o transformácii úradu ešte v decembri minulého roka. Prezident Pellegrini túto legislatívu okamžite vetoval a vrátil na opätovné prerokovanie. Vládni poslanci však jeho veto vtedy prelomili a zákon opätovne schválili. Do hry však následne vstúpil Ústavný súd, ktorý ešte predtým, ako stihol kontroverzný zákon vôbec vstúpiť do platnosti, nekompromisne pozastavil jeho účinnosť.