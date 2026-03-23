Americký prezident Donald Trump prekvapujúco nariadil rezortu obrany odložiť plánované masívne útoky na iránske elektrárne a energetickú infraštruktúru o ďalších päť dní. Šéf Bieleho domu tak rozhodol na základe údajne prebiehajúcich konštruktívnych rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom, čím aspoň dočasne odvrátil hrozbu drastickej eskalácie vojny na Blízkom východe.
Nádej na diplomatické riešenie
„S potešením oznamujem, že Spojené štáty americké a Irán viedli uplynulé dva dni veľmi dobré a produktívne rozhovory o úplnom a konečnom vyriešení našich nepriateľstiev na Blízkom východe,“ napísal Trump v pondelok na svojej platforme Truth Social.
Na základe charakteru a tónu týchto podľa jeho slov „hĺbkových, podrobných a konštruktívnych rozhovorov“ nariadil armáde dočasne odložiť útoky na strategické ciele v Iráne s tým, že americko-iránske rozhovory budú pokračovať aj počas tohto týždňa. O konkrétnych podrobnostiach rokovaní však Trump vôbec neinformoval a samotný Teherán existenciu akýchkoľvek priamych rozhovorov so Spojenými štátmi zatiaľ oficiálne nepotvrdil.
Koniec 48-hodinového ultimáta
Rozhodnutie o odklade útokov prichádza doslova v hodine dvanástej. Americký prezident totiž ešte v sobotu ostro pohrozil zničením kľúčových elektrární v Iráne, ak Teherán okamžite neotvorí strategický Hormuzský prieliv. Dal mu na to prísne 48-hodinové ultimátum, ktoré by inak vypršalo práve v pondelok večer washingtonského času.
Iránska armáda sa však výzvam nepodvolila a v priamej reakcii na Trumpovo ultimátum obratom pohrozila zničujúcimi odvetnými útokmi na energetickú a životne dôležitú odsoľovaciu infraštruktúru okolitých krajín v regióne.
Dôsledky blokády prielivu
Otvorený konflikt odštartoval ešte koncom februára, kedy USA a Izrael zaútočili na Irán. Ten v odvete začal podnikať tvrdé údery na Izrael a krajiny v Perzskom zálive, v ktorých sa nachádzajú americké vojenské základne. Teherán okrem toho fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, ktorým za normálnych okolností prechádza až pätina celosvetových dodávok ropy a plynu. Tento krok okamžite prinútil štáty závislé od tejto námornej trasy hľadať zložité alternatívne cesty a čerpať zo svojich strategických surovinových zásob.