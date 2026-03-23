Mimoparlamentná strana Demokrati žiada okamžitý odchod premiéra Roberta Fica. Zástupcovia strany v pondelok pred Prezidentským palácom oficiálne odovzdali hlave štátu Petrovi Pellegrinimu vyše 384-tisíc vyzbieraných podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády. Okrem konca kabinetu žiadajú aj ďalšie zásadné zmeny a navrhujú, aby sa všeľudové hlasovanie konalo už 27. júna 2026.
Koniec vlády aj doživotnej renty
Cieľom referenda je podľa predsedu strany Jaroslava Naďa nielen predčasné ukončenie volebného obdobia súčasnej vlády, ale aj obnovenie Úradu špeciálnej prokuratúry, Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a zrušenie doživotnej renty pre súčasného premiéra. „Dnes môžem hrdo povedať, že oficiálne odovzdávame demokratické vysvedčenie zo strany verejnosti pre vládu Roberta Fica. Predkladáme prezidentovi presne 384 314 podpisov občanov Slovenskej republiky,“ skonštatoval šéf Demokratov.
Podpisy podľa jeho slov pochádzajú od občanov z celého Slovenska a zbierali ich v stovkách miest a obcí. „Tieto podpisy pochádzajú od bežných ľudí, od Sobraniec až po Kúty. Nie je to žiadne imaginárne číslo ani štatistika. Neboli kupované, neboli vygenerované umelou inteligenciou, sú riadne podpísané občanmi,“ zdôraznil Naď a vyzval prezidenta, aby referendum, ako legitímny nástroj rešpektovaný ústavou, bezodkladne vyhlásil.
Šeliga pripomína novelu ústavy
Podpredseda strany Juraj Šeliga označil referendum za jediný ústavný spôsob, ako predčasne ukončiť pôsobenie súčasného kabinetu. „Ústava a jej novela z roku 2023 otvára možnosť skrátiť predčasne volebné obdobie. Práve o toto sme sa opreli a z toho vychádza naša prvá otázka. Ak bude úspešná, dáva poslancom Národnej rady normatívny pokyn, aby ukončili toto volebné obdobie,“ ozrejmil Šeliga s tým, že štát má povinnosť toto hlasovanie zabezpečiť.
Prezident má teraz 30 dní na to, aby sa rozhodol, či referendum vyhlási, alebo sa obráti na Ústavný súd SR. Demokrati však takýto odklad neočakávajú. „Nepredpokladáme, že sa obráti na Ústavný súd, lebo to v minulosti výrazným spôsobom kritizoval, keď to urobila bývalá prezidentka Zuzana Čaputová,“ uviedol Naď.
Apel na opozíciu a platnosť referenda
Zástupcovia Demokratov zároveň apelovali na ostatné opozičné strany, aby iniciatívu podporili. Lídri PS, SaS a KDH im už podľa Naďa prisľúbili podporu v prípade reálneho vyhlásenia referenda. Podobný postoj očakávajú aj od Igora Matoviča. „Neviem si predstaviť, že by takéto referendum, špeciálne o tom, že je o ukončení vlády Roberta Fica, nepodporil,“ poznamenal Naď na adresu lídra Hnutia Slovensko.
Zákon hovorí jasne – referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350-tisíc občanov. Ústava zároveň striktne stanovuje, že výsledky ľudového hlasovania sú platné iba v prípade, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.