Dnešné dopoludnie na diaľnici D1 v smere z Bratislavy na Trnavu poznačila tragická dopravná nehoda. Život len 44-ročného vodiča osobného auta vyhasol po mimoriadne tvrdom náraze do odstaveného kamiónu. Polícia musela frekventovaný úsek čiastočne uzavrieť a presné okolnosti tohto fatálneho nešťastia aktuálne vyšetruje za pomoci znalcov.
Fatálny náraz do odstaveného kamiónu
Diaľniční policajti od ranných hodín dokumentujú okolnosti smrteľnej zrážky. Vodič osobného automobilu značky Škoda z doteraz neobjasnených dôvodov zozadu narazil do zadného čela nákladného vozidla, ktoré bolo odstavené na diaľnici. Náraz bol podľa prvotných informácií z miesta činu natoľko devastačný, že 44-ročný muž za volantom osobného auta nemal najmenšiu šancu na prežitie. Svojim ťažkým zraneniam podľahol ešte pred príchodom záchranných zložiek.
Policajná hliadka na mieste bezprostredne podrobila vodiča kamiónu dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, pričom jej výsledok bol negatívny. Na miesto tragédie bol prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy, ktorého posudky pomôžu objasniť presné príčiny a mechanizmus tejto udalosti.
Dopravné obmedzenia a apel polície
V súvislosti s náročným dokumentovaním a odstraňovaním následkov nehody museli policajti na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť dva jazdné pruhy diaľnice D1. Táto uzávierka pochopiteľne spôsobila výrazné dopravné komplikácie a zdržania na tomto mimoriadne frekventovanom ťahu medzi hlavným mestom a Trnavou.
Polícia v súvislosti s touto tragédiou vydala dôraznú výzvu. „Apelujeme na všetkých vodičov, aby sa počas jazdy plne venovali vedeniu vozidla a neustále sledovali situáciu na ceste. Ak počas jazdy pocítite únavu alebo sa necítite dobre, radšej bezpečne zastavte. Vaša bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky musí byť vždy na prvom mieste,“ uviedli policajti vo svojom oficiálnom vyhlásení.