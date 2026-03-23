Z Ministerstva hospodárstva pravdepodobne unikol mimoriadne citlivý zoznam s osobnými údajmi tisícok Slovákov. Paradoxne ide o ľudí, ktorí v minulosti explicitne požiadali o vynechanie z nového štátneho systému energopomoci, aby chránili svoje súkromie. Heslom nechránený dokument obsahuje mená a rodné čísla približne 20-tisíc občanov. Predstavitelia opozičnej strany SaS označili únik za obrovský škandál a od ministerky hospodárstva Denisy Sakovej žiadajú vyvodenie osobnej zodpovednosti.
Anonymný USB kľúč a rodné čísla
Poslanec Karol Galek na pondelkovej tlačovej konferencii vyhlásil, že anonymne obdržal USB kľúč, ktorý obsahoval nešifrované súbory s menami, priezviskami a rodnými číslami občanov. „V hlavičke dokumentu bol uvedený názov ‚Zoznam ľudí, ktorí vyjadrili nesúhlas s poskytovaním osobných údajov‘. Paradoxne ide o zoznam tých, ktorí nechceli, aby štát ich údaje evidoval. Napriek tomu sa ocitli v databáze, ktorá zjavne unikla,“ zhodnotil šokujúcu situáciu poslanec.
Zároveň upozornil na obrovské bezpečnostné riziko, keďže ide o mimoriadne citlivé údaje, ktoré môžu byť podvodníkmi ľahko zneužité. „Rodné číslo je kľúčový identifikátor. Dá sa zneužiť pri prístupe k zdravotnej dokumentácii, finančným službám či dokonca pri vybavovaní úverov. Pýtam sa, kto všetko má dnes prístup k týmto dátam,“ konštatoval Galek s tým, že liberáli podajú podnet na orgány činné v trestnom konaní aj na Úrad na ochranu osobných údajov.
Naplnili sa čierne scenáre
Zástupcovia opozície upozorňovali na riziká nového systému už pri jeho samotnom schvaľovaní. „Už v septembri 2025 sme varovali, že vznikne masívny register domácností s citlivými údajmi a že hrozí ich zneužitie. Dnes môžem povedať jediné, všetko sa naplnilo. Máme chaos, výpadky, hackerský útok a teraz aj únik dát,“ zdôraznil podpredseda strany Marián Viskupič. Zároveň poukázal na vysoké náklady celého projektu energopomoci, ktorý má aj napriek tomu obrovské bezpečnostné trhliny.
Predseda SaS Branislav Gröhling označil aktuálnu situáciu za ďalší dôkaz dlhodobého chaosu na ministerstve. „Za dva a pol roka sme svedkami jedného zlyhania za druhým. Únik rodných čísel 20-tisíc ľudí je absolútne neprijateľný,“ podčiarkol líder opozičnej strany. Ministerku hospodárstva vyzval na okamžité vysvetlenie situácie, pričom nevylúčil podanie trestného oznámenia ani snahu o jej odvolávanie v parlamente.