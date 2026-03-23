Vojna na Blízkom východe si začína vyberať krutú daň aj na európskych trhoch s energiami. Veľkoobchodné ceny elektriny pre Slovensko a zemného plynu zaznamenali v uplynulých dňoch raketový rast. Kým elektrina zdražela od začiatku útokov na Irán už o viac ako pätinu, burzové ceny plynu poskočili len za jediný týždeň o takmer osemnásť percent.
Elektrina útočí na minuloročné maximá
Cena elektrickej energie určenej pre Slovensko s dodávkou v budúcom roku na pražskej burze PXE prudko stúpa už tretí týždeň po sebe. V období od 13. do 20. marca sa zvýšila zo 107,28 eura na 114,58 eura za megawatthodinu (MWh). V praxi to znamená medzitýždenný skok o takmer sedem percent.
Od momentu, kedy začali americké a izraelské útoky na Irán, sa tak veľkoobchodná cena elektriny zvýšila celkovo už o viac ako 22 percent. Aktuálne sa podľa burzových analytikov pohybuje mimoriadne blízko svojich minuloročných maxím, ktoré atakovali úroveň 114,8 eura za megawatthodinu.
Plyn sa vracia k hranici 60 eur
Výrazne turbulentný vývoj však v týchto dňoch zaznamenal aj zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci. Na kľúčovom holandskom virtuálnom obchodnom uzle TTF jeho cena počas uplynulého týždňa stúpla približne o osemnásť percent.
Kým na konci jedenásteho kalendárneho týždňa sa plyn obchodoval len za niečo vyše 50 eur za megawatthodinu, v piatok to už bolo 59,25 eura. Po predchádzajúcom krátkodobom poklese tak na európskych trhoch opäť došlo k výraznejšiemu rastu, ktorý tlačí ceny modrého paliva nebezpečne blízko k psychologickej hranici 60 eur za megawatthodinu.