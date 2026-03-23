Energetická kríza, ktorú rozpútala vojna na Blízkom východe, predstavuje pre svetovú ekonomiku mimoriadne vážnu hrozbu a jej ničivým dôsledkom sa nevyhne absolútne žiadna krajina. S týmto ostrým varovaním vystúpil šéf Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) Fatih Birol. Situáciu dokonca prirovnal ku kombinácii ropných šokov zo sedemdesiatych rokov a nedávnej plynovej krízy dokopy.
Horšie ako ropné šoky z minulosti
Birol počas svojho vystúpenia v austrálskej Canberre upozornil, že súčasná globálna energetická kríza, ktorá je priamym dôsledkom útokov USA a Izraela na Irán, dosahuje nevídané rozmery. „Táto kríza, ak vezmeme do úvahy momentálnu situáciu, predstavuje dve ropné krízy zo sedemdesiatych rokov a plynovú krízu po útoku Ruska na Ukrajinu dokopy,“ uviedol šéf IEA.
„Svetová ekonomika čelí momentálne skutočne vážnej hrozbe a ja naozaj dúfam, že tento geopolitický problém sa podarí vyriešiť čo najskôr. Ak by táto kríza pokračovala naďalej, žiadna krajina sa jej dôsledkom nevyhne,“ dodal znepokojene Birol.
Trumpovo ultimátum a hrozba blokády
Americký prezident Donald Trump ešte cez víkend nekompromisne pohrozil Teheránu, že ak do 48 hodín úplne neotvorí strategický Hormuzský prieliv, zničí kľúčové iránske elektrárne. Týmto úzkym námorným hrdlom pritom bežne prechádza až pätina celosvetových dodávok ropy a plynu.
Teherán však obratom reagoval tvrdým varovaním. Ak USA skutočne zaútočia, Hormuzský prieliv uzatvorí úplne a terčom jeho odvetných útokov sa stane nielen energetická, ale aj životne dôležitá odsoľovacia infraštruktúra v celom regióne.
Poškodená infraštruktúra a drahá ropa
Podľa Fatiha Birola bolo pritom už doteraz vážne alebo veľmi vážne poškodených minimálne štyridsať energetických zariadení naprieč celým Blízkym východom. Znamená to, že ani v prípade okamžitého ukončenia konfliktu sa pôvodné dodávky energií nepodarí tak skoro a bezproblémovo obnoviť.
V priamej reakcii na vzájomné varovania Trumpa a Teheránu začali svetové trhy okamžite panikáriť. Cena ropy na začiatku týždňa vzrástla o vyše 1,5 percenta, pričom cena referenčnej severomorskej ropy Brent raketovo prekročila hranicu 114 dolárov za barel.