Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán nariadil ministrovi spravodlivosti okamžite prešetriť informácie o údajnom odpočúvaní šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa. K tomuto ráznemu kroku pristúpil po tom, čo sa v amerických médiách objavili obvinenia, že maďarský minister mal pravidelne a detailne informovať Moskvu o neverejných rokovaniach v Európskej únii.
Vyšetrovanie údajného odpočúvania
„Odpočúvanie člena vlády je vážnym útokom na Maďarsko. Nariadil som ministrovi spravodlivosti Bencemu Tuzsonovi, aby okamžite prešetril informácie týkajúce sa odpočúvania Pétera Szijjártóa,“ napísal Orbán na sociálnej sieti. Reagoval tak na náznaky provládnej tlače, podľa ktorej mohol byť šéf maďarskej diplomacie dlhodobo sledovaný.
Rozruch odštartoval víkendový článok amerického denníka Washington Post, ktorý s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že Szijjártó pravidelne informoval ruskú stranu o priebehu dôležitých rokovaní v Európskej únii. Samotný text novín však priamo nespomína, že by bol minister fyzicky odpočúvaný americkými či inými západnými tajnými službami.
Konšpirácie o atentáte a reakcia Poľska
Péter Szijjártó obvinenia denníka Washington Post ostro odmietol a označil ich za „šialené konšpiračné teórie“. Maďarský spravodajský server Telex navyše upozornil, že americký článok obsahoval aj šokujúcu myšlienku, podľa ktorej chcú ruské tajné služby zvrátiť predvolebnú kampaň v Maďarsku zorganizovaním pokusu o atentát priamo na premiéra Orbána.
Na medzinárodný škandál už stihol zareagovať aj poľský premiér Donald Tusk. „Správa o tom, že Orbánovi ľudia podrobne informujú Moskvu o zasadnutiach Rady Európskej únie, by nemala nikoho prekvapiť. Dlho sme to tušili,“ vyhlásil. Szijjártó mu na tieto slová obratom odkázal, že by mal radšej prísť do Maďarska a otvorene tam podporiť miestnu opozíciu.
Opozícia hovorí o čistej vlastizrade
Situáciu na domácej scéne okamžite využila aj maďarská opozícia. Predseda silnejúcej mimoparlamentnej strany TISZA Péter Magyar na margo uniknutých informácií nešetril tvrdými slovami. „Skutočnosť, že maďarský minister zahraničných vecí a dobrý priateľ Sergeja Lavrova podáva Rusom takmer každú minútu správu o každom stretnutí EÚ, je čistá zrada,“ uzavrel rázne opozičný líder.
Podľa nahrávky získanej provládnym serverom mandiner.hu prebieha spravodajská operácia, v rámci ktorej mal investigatívny novinár Szabolcs Panyi poskytnúť telefónne číslo Szijjártóa zahraničnej tajnej službe bližšie nešpecifikovanej členskej krajiny EÚ na odpočúvanie.
Panyi sa podľa servera spája so stranou TISZA a s líderkou tejto strany pre zahraničnú politiku Anitou Orbánovou.