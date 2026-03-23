Rada obrany Iránu ostro varovala, že v prípade akejkoľvek americkej pozemnej invázie nechá rozmiestniť námorné míny v celom Perzskom zálive. Teherán tak reaguje na uniknuté správy, podľa ktorých administratíva prezidenta Donalda Trumpa reálne zvažuje vojenskú okupáciu alebo tvrdú blokádu strategického iránskeho ostrova Chárk. Zásah by mal Irán prinútiť k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu.
Hrozba zamínovania celého zálivu
Iránska rada vo svojom pondelkovom vyhlásení varovala pred akýmkoľvek pokusom o útok na svoje pobrežie alebo priľahlé ostrovy. Prípadná invázia by podľa Teheránu automaticky znamenala, že všetky prístupové cesty v Perzskom zálive a pozdĺž pobrežia budú okamžite zamínované rôznymi typmi námorných mín.
„V takomto prípade sa celý Perzský záliv prakticky na dlhú dobu ocitne v situácii podobnej tej v zablokovanom Hormuzskom prielive,“ upozornilo iránske velenie. Zároveň pripomenulo, že plavidlá neutrálnych štátov, ktoré sa priamo nezapájajú do bojov na Blízkom východe, môžu cez úžinu prejsť len po výslovnej dohode s Iránom.
Vypršanie Trumpovho ultimáta
V pondelok večer washingtonského času definitívne vyprší 48-hodinové ultimátum, ktoré dal Donald Trump islamskej republike na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Týmto úzkym hrdlom za normálnych okolností prechádza až pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Ak Teherán neustúpi, americká armáda je podľa Trumpových slov pripravená zničiť kľúčové iránske elektrárne.
V priamej reakcii na Trumpovo ultimátum však iránske sily obratom pohrozili zničujúcimi útokmi na energetickú a dôležitú odsoľovaciu infraštruktúru spojencov USA v celom regióne.
Prípravy na okupáciu ostrova Chárk
Napätie ďalej eskaluje aj presunom amerických vojsk. Americká armáda už na Blízky východ vyslala ďalšie tri vojnové lode s približne dva a pol tisícom príslušníkov námornej pechoty. Toto masívne nasadenie môže podľa viacerých zdrojov signalizovať pozemnú operáciu, ktorá sa pripravuje už viac než tri týždne od začiatku americko-izraelského útoku.
Podľa kuloárnych informácií Washington zvažuje priamu okupáciu alebo námornú blokádu ostrova Chárk. Ten slúži ako absolútne kľúčový uzol iránskej energetickej infraštruktúry, keďže sa cez neho zabezpečuje až 90 percent celkového exportu iránskej ropy. Biely dom v tejto súvislosti sebavedomo odkázal, že americká armáda môže tento ostrov „kedykoľvek neutralizovať“, ak na to prezident vydá rozkaz.
Účinná iránska blokáda v danej oblasti už teraz úplne paralyzovala obchodnú plavbu cez Hormuzský prieliv, čo priamo prispelo k prudkému a nebezpečnému rastu svetových cien ropy.