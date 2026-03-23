Pondelňajší incident na newyorskom letisku LaGuardia si vyžiadal mimoriadne tragickú daň. Zrážka dopravného lietadla so zasahujúcim letiskovým vozidlom priamo na pristávacej dráhe pripravila o život oboch pilotov. Federálny úrad pre letectvo okamžite zareagoval a pre celé letisko vydal prísny zákaz všetkých letov.
Osudná zrážka pri pristávaní
Dopravné lietadlo spoločnosti Jazz Aviation, ktoré letelo pre aerolínie Air Canada, malo na palube 76 cestujúcich a štyroch členov posádky. Stroj práve pristával a po dráhe sa pohyboval rýchlosťou približne 48 kilometrov za hodinu, keď nečakane narazil do vozidla Prístavného úradu New Yorku. To podľa dostupných informácií v tom čase zasahovalo pri úplne inom letiskovom incidente.
Následky havárie sú fatálne. Televízia NBC News potvrdila, že pri tvrdom náraze prišli o život pilot aj kopilot dopravného lietadla. Ťažké zranenia utrpeli aj dvaja ľudia nachádzajúci sa v letiskovom vozidle – seržant a dôstojník. Obaja s viacerými zlomeninami končatín skončili v nemocnici, kde sú aktuálne v stabilizovanom stave.
Zničený stroj a dopravný kolaps
Svedkovia tragédie už stihli na sociálnych sieťach zverejniť videá, na ktorých je vidieť zničené lietadlo stojace priamo na dráhe. Stroj mal po zrážke neprirodzene zdvihnutý nos a ťažko zdeformovanú spodnú prednú časť trupu. Federálny úrad pre letectvo (FAA) bezprostredne po havárii nariadil pre letisko LaGuardia takzvaný ground stop, čím úplne ochromil letovú prevádzku.
Newyorský úrad pre krízový manažment okamžite varoval verejnosť, aby v širšom okolí letiska vo štvrti Queens počítala so zrušenými letmi, uzatvorenými cestami a rozsiahlymi zdržaniami v doprave pre pohyb desiatok záchranných zložiek. Vodičom dôrazne odporučil využiť na presun alternatívne trasy.