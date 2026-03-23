Moderné technológie prinášajú nielen výhody, ale aj nové hrozby. Umelá inteligencia (AI) dnes dokáže mimoriadne vierohodne napodobniť hlas vašej blízkej osoby, známeho odborníka či člena rodiny, pričom jej na to stačí len krátka nahrávka zo sociálnej siete. Slovenská polícia preto vydáva naliehavé varovanie pred novou vlnou rafinovaných telefonických podvodov.
Zneužívajú emócie a časovú tieseň
„Scenár býva podobný. Volajúci ponúka výhodnú investíciu, rýchle zhodnotenie peňazí alebo tvrdí, že ide o naliehavú situáciu. Využíva tlak, emócie a časovú tieseň. Hlas znie dôveryhodne, pokojne a profesionálne,“ uviedli policajti na sociálnej sieti.
Práve v dokonalej imitácii hlasu spočíva podľa mužov zákona to najväčšie riziko, pretože oklamaný človek prirodzene verí tomu, čo počuje. Podvedené obete následne v strese prevádzajú svoje celoživotné úspory na zahraničné účty alebo do neznámych a pochybných investičných platforiem.
Falošné legendy a policajné preukazy
V iných, no rovnako nebezpečných prípadoch, je pri podvodoch hlas človeka síce reálny, no podvodník na druhej strane linky využije takzvanú falošnú legendu. „Volajúci sa predstaví ako pracovník banky, polície či investičnej spoločnosti. Tvrdí, že je potrebné okamžite konať, aby sa zabránilo strate financií,“ priblížila bežnú prax kriminálnikov polícia.
Najmä v poslednej dobe muži zákona zaznamenávajú alarmujúce prípady, kedy sa podvodník priamo vydáva za vyšetrovateľa a dôverčivej obeti dokonca cez správu pošle aj falošný policajný preukaz. Skutočná polícia preto verejnosť dôrazne upozorňuje, že jej príslušníci od občanov nikdy telefonicky nežiadajú peniaze a už vôbec neposielajú kópie svojich služobných preukazov.