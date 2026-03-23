Bratislavským Ružinovom otriasla v pondelok ráno obrovská tragédia. Na Teslovej ulici prišiel po páde z terasy bytového domu o život len 33-ročný muž. Polícia už miesto nešťastia zaistila a presné okolnosti prípadu si prevzali vyšetrovatelia z druhého bratislavského okresu.
Devastačné zranenia
Hlásenie o páde osoby z jedného z poschodí obytného domu prijali operátori na tiesňovej linke 158 v pondelok krátko pred ôsmou hodinou ráno. Privolané policajné hliadky po príchode na miesto tragické oznámenie okamžite potvrdili.
Podľa predbežných zistení a prvotnej obhliadky miesta činu spadol 33-ročný muž priamo z terasy jedného z tamojších bytov. Pri tvrdom náraze, žiaľ, utrpel devastačné zranenia, ktorým na mieste bezprostredne podľahol a privolané záchranné zložky mu už nedokázali pomôcť.
Vyšetrovanie na začiatku
Všetky okolnosti a presné príčiny tohto tragického prípadu aktuálne vyšetruje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave II. Krajská polícia v tejto súvislosti avizovala, že akékoľvek ďalšie podrobnosti verejnosti poskytne až vtedy, keď to samotný priebeh vyšetrovania bezpečne umožní.