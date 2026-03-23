Z najnovšej správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) o stave klímy vyplýva mimoriadne znepokojivý fakt, že naša planéta zápasí s rekordnou energetickou nerovnováhou. Tento fenomén otepľuje oceány na bezprecedentnú úroveň, spôsobuje čoraz extrémnejšie výkyvy počasia a priamo ohrozuje zdravie ľudí aj globálne zásoby potravín. Odborníci varujú, že všetky kľúčové ukazovatele sa naďalej rapídne zhoršujú.
Jedenásť najteplejších rokov v histórii
Svetová meteorologická organizácia oficiálne potvrdila, že obdobie rokov 2015 až 2025 predstavuje najteplejších jedenásť rokov, aké kedy ľudstvo zaznamenalo. Podľa rozsiahlej správy o stave klímy v uplynulom roku sa nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie na Zemi nebezpečne prehlbuje. Priemerné teploty neustále stúpajú, oceány sa bezprecedentne otepľujú, ľadovce sa topia a koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére nezastaviteľne rastie.
„Nemožno poprieť, že tieto ukazovatele sa vôbec nevyvíjajú smerom, ktorý by nám vzbudzoval veľkú nádej,“ uviedla zástupkyňa generálneho tajomníka WMO Ko Barrettová.
Situáciu rovnako vážne vníma aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý ju bez okolkov opísal ako stav núdze. „Ľudstvo práve prežilo jedenásť najteplejších rokov v histórii. Keď sa história zopakuje jedenásťkrát po sebe, už to nie je náhoda. Je to naliehavá výzva k činu,“ vyhlásil Guterres.
Horúčavy, požiare a energetická pasca
Minulý rok sa zaradil na druhé až tretie miesto najteplejších rokov v histórii s priemernou teplotou vyššou o 1,43 stupňa Celzia oproti obdobiu pred industrializáciou. Rok 2024 bol dokonca ešte extrémnejší, keď teplotná odchýlka dosiahla až 1,55 stupňa Celzia. Parížska klimatická dohoda si pritom stanovila za hlavný cieľ udržať nárast globálnej priemernej teploty práve na hranici 1,5 stupňa Celzia, aby sa predišlo tým najzávažnejším dôsledkom. Tými sú už dnes klesajúce úrody, šírenie epidémií a čoraz intenzívnejšie vlny horúčav, lesných požiarov či ničivých búrok.
Oceány pohlcujú prebytočné teplo
Organizácia WMO vôbec po prvýkrát vo svojej histórii zdôraznila energetickú nerovnováhu Zeme ako kľúčový klimatický ukazovateľ. V stabilnej klíme by energia absorbovaná zo Slnka bola plynule vyvážená energiou odrazenou späť do vesmíru.
Hladiny skleníkových plynov spôsobené ľudskou činnosťou však dnes dosiahli najvyššie koncentrácie za posledných 800-tisíc rokov, čím sa drasticky znížila schopnosť planéty uvoľňovať prebytočné teplo. Viac než 91 percent tejto uväznenej energie sa ukladá priamo v oceánoch, pričom rýchlosť ich otepľovania sa medzi obdobiami 1960 – 2005 a 2005 – 2025 viac než zdvojnásobila.