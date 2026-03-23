Nočná prevádzka na rušnom newyorskom letisku LaGuardia bola náhle pozastavená. Dôvodom je vážny incident, pri ktorom priamo na vzletovej a pristávacej dráhe došlo k zrážke dopravného lietadla s letiskovým vozidlom. Federálny úrad pre letectvo okamžite nariadil úplné zastavenie všetkých letov, pričom letisko už predtým bojovalo s kolapsom pre chýbajúce platy zamestnancov.
Zrážka v rýchlosti takmer 50 km/h
Newyorský hasičský zbor potvrdil, že krátko pred polnocou miestneho času dostal naliehavé hlásenie o nehode na dráhe číslo štyri. Federálny úrad pre letectvo (FAA) následne vydal pre celé letisko prísny príkaz na zastavenie všetkých letov, takzvaný ground stop. Úrady zároveň varovali, že je mimoriadne vysoká pravdepodobnosť predĺženia tohto krízového nariadenia.
Z dobre informovaných zdrojov uniklo, že na pristávacej dráhe sa zrazilo dopravné lietadlo spoločnosti Air Canada s vozidlom, ktoré pravdepodobne patrilo Prístavnému úradu New Yorku. Pri tvrdom náraze utrpeli štyria ľudia zranenia. Na palube stroja sa v tom čase nachádzalo 76 cestujúcich a štyria členovia posádky. Lietadlo v osudnom okamihu práve pristávalo a pohybovalo sa rýchlosťou približne 48 kilometrov za hodinu.
Zdeformovaný trup a dopravný chaos
Na sociálnych sieťach sa už objavili prvé videá z miesta činu. Ukazujú poškodené lietadlo stojace priamo na dráhe, pričom má neprirodzene zdvihnutý nos a viditeľne zdeformovanú spodnú prednú časť trupu.
Newyorský úrad pre krízový manažment okamžite upozornil verejnosť, aby v širšom okolí letiska vo štvrti Queens počítala so zrušenými letmi, uzatvorenými cestami a obrovskými zdržaniami v doprave pre prítomnosť desiatok záchranných zložiek. K pondelkovému ránu hlásili oficiálne letiskové tabule všetky odlety z LaGuardie buď ako výrazne oneskorené, alebo úplne zrušené.
Kríza na letisku sa prehlbuje
Tento incident je pre letisko LaGuardia len ďalšou ranou v poradí. Jeho prevádzka bola výrazne obmedzená už počas celej nedele v dôsledku nepriaznivého počasia. Čo je však horšie, letisko už minulý týždeň varovalo cestujúcich pred extrémnym čakaním pri bezpečnostných kontrolách. Môže za to masívny nedostatok zamestnancov Úradu pre bezpečnosť dopravy (TSA), ktorým pre politický spor v Kongrese a výpadok federálneho financovania meškajú výplaty.