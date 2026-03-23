Americký prezident Donald Trump potvrdil rázny krok na riešenie krízy na vnútroštátnych letiskách. Už od pondelka tam začnú pôsobiť príslušníci Imigračného a colného úradu (ICE), ktorí majú fyzicky podporiť preťažených zamestnancov Úradu pre bezpečnosť dopravy (TSA). Dôvodom tejto bezprecedentnej situácie je zastavené financovanie a politický pat v Kongrese, pre ktorý americké letiská doslova kolabujú.
Nekonečné rady a zmeškané lety
Úrad pre bezpečnosť dopravy je primárne zodpovedný za osobné a batožinové kontroly cestujúcich. Rovnako ako imigračný úrad, aj on priamo spadá pod ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť. Aktuálny ostrý spor medzi republikánmi a demokratmi o pokračovanie financovania tohto ministerstva spôsobil, že už od polovice februára nemá vláda potrebné finančné prostriedky na platy pre tisíce zamestnancov TSA.
V dôsledku tohto výpadku sa už niekoľko dní tvoria pri bezpečnostných kontrolách naprieč celými Spojenými štátmi obrovské rady. Cestujúci v dôležitých dopravných uzloch, akými sú napríklad Atlanta či Houston, čakali na kontroly dlhé hodiny a zmeškali svoje lety aj napriek tomu, že mali na letisku obrovskú časovú rezervu.
Čo presne budú agenti ICE robiť?
„V pondelok začne ICE pôsobiť na letiskách na podporu našich skvelých zamestnancov TSA,“ napísal prezident Trump na svojej platforme Truth Social. Na ich nasadenie bude osobne dohliadať vládny splnomocnenec pre ochranu hraníc Tom Homan.
Ten v nedeľňajšom televíznom vysielaní potvrdil, že agenti sú už pripravení, no ubezpečil verejnosť, že im nebudú prideľované úlohy, na ktoré nemajú výcvik. „Neviem si predstaviť, že by agent ICE obsluhoval letiskový röntgenový prístroj. Namiesto toho budú pomáhať napríklad pri monitorovaní východov z terminálov,“ vysvetlil Homan rozdelenie úloh.
Odbory bijú na poplach, Musk núka peniaze
Nasadenie imigračných agentov na letiskách však vyvolalo obrovskú vlnu nevôle. Odborový zväz AFGE, ktorý zastupuje bežných pracovníkov letiskových kontrol, upozornil, že agenti ICE nie sú certifikovaní na špecifické bezpečnostné úlohy, akými je napríklad detekcia výbušnín. Demokratický senátor Richard Blumenthal išiel vo svojej kritike ešte ďalej a označil využívanie agentov ako akejsi „všeobecnej milície“ za konanie, ktoré priamo odporuje ústave a zdravému rozumu.
Demokrati totiž ako podmienku na uvoľnenie peňazí okrem iného požadujú, aby príslušníci ICE už nesmeli mať počas služby na verejnosti zahalené tváre. Chcú im tiež legislatívne zakázať vstup na súkromné pozemky bez platného súdneho príkazu, s čím Trumpova administratíva nesúhlasí.
Do tohto vyhroteného politicko-bezpečnostného sporu sa nečakane zapojil aj miliardár Elon Musk. Ten sa verejne ponúkol, že až do definitívneho vyriešenia situácie v Kongrese bude chýbajúce platy zamestnancom TSA vyplácať z vlastného vrecka.