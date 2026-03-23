Víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v Slovinsku sa stalo vládnuce stredoľavicové Hnutie Sloboda (GS) súčasného premiéra Roberta Goloba. Hoci v mimoriadne tesnom súboji porazilo pravicovú stranu expremiéra Janeza Janšu, radosť z víťazstva tlmí zásadný fakt – liberáli spolu so svojimi ľavicovými partnermi stratili v parlamente doterajšiu väčšinu. Kreslo premiéra tak zatiaľ nemá isté nikto a krajinu čakajú zložité rokovania.
Patová situácia a náročné skladanie vlády
Podľa oficiálnych výsledkov štátnej volebnej komisie získalo Golobovo hnutie 28,6 percenta hlasov, zatiaľ čo Janšova Slovinská demokratická strana (SDS) zaostala len o pol percenta so ziskom 28,1 percenta. V 90-člennom parlamente tak bude mať Hnutie Sloboda 29 poslancov a SDS o jedného menej.
Tieto mimoriadne tesné čísla indikujú zložitý proces formovania novej vlády. Ani ľavicový, ani pravicový blok totiž momentálne nedisponujú potrebnou väčšinou 46 kresiel. Golob vládol posledné štyri roky v koalícii so Sociálnymi demokratmi a stranou Ľavica, ktoré tentoraz získali šesť, respektíve päť kresiel. Janšov tradičný koaličný partner, konzervatívna strana Nové Slovinsko, si naopak pripísal deväť poslaneckých mandátov.
Golob sľubuje lepšiu budúcnosť, Janša žiada prepočítanie
Napriek strate parlamentnej väčšiny sa 59-ročný Golob vyhlásil za jasného víťaza volieb. „Voliči dali svoj hlas demokracii, nielen Hnutiu Sloboda,“ odkázal v nedeľu večer zo sídla svojej strany v Ľubľane a sľúbil, že počas ďalšieho funkčného obdobia zabezpečí lepšiu budúcnosť pre všetkých. Súčasný premiér, za ktorého vlády Slovinsko legalizovalo manželstvá osôb rovnakého pohlavia a označilo operáciu izraelskej armády v Gaze za genocídu, zdôraznil, že suverenitu krajiny už nemožno považovať za samozrejmosť.
Na druhej strane, ostrieľaný politik a spojenec maďarského premiéra Viktora Orbána Janez Janša naznačil, že má v úmysle tesný výsledok volieb oficiálne napadnúť. „Prepočítame každý hlas z každej volebnej miestnosti,“ odkázal rázne 67-ročný expremiér, ktorý celú kampaň postavil na kritike vládneho plytvania, téme korupcie a obnove takzvaných tradičných slovinských hodnôt.
Izraelská stopa v kampani
Predvolebný súboj v Slovinsku výrazne zatienili vážne obvinenia z pokusu o zasahovanie zo zahraničia. Miestne úrady aktuálne vyšetrujú, či za diskreditačnými videami, ktoré systematicky vykresľovali Golobovu vládu ako skorumpovanú, nestojí izraelská spoločnosť Black Cube. Túto kontroverznú firmu založili bývalí pracovníci izraelských tajných služieb. Samotný Janez Janša síce priznal, že sa so zástupcom Black Cube nedávno stretol, no akúkoľvek spojitosť so zverejnením kompromitujúcich videí kategoricky poprel.