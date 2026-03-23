Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová sa v nedeľu telefonicky spojila s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím. Európa tak na najvyššej úrovni zintenzívňuje diplomatický tlak v snahe zabrániť ďalšej eskalácii vojny na Blízkom východe. Hlavnou prioritou Bruselu zostáva okamžité znovuotvorenie strategického Hormuzského prielivu a ochrana kľúčovej energetickej infraštruktúry.
Hľadanie diplomatických riešení
Kallasová nezostala len pri kontakte s Teheránom. Počas víkendu absolvovala sériu dôležitých telefonátov aj so šéfmi diplomacie Turecka, Kataru a Južnej Kórey. Ústrednou témou týchto rozhovorov bola prebiehajúca vojna, pribúdajúce útoky na energetickú infraštruktúru a absolútna medzinárodná potreba udržať dôležité námorné trasy priechodné.
„Tieto kontakty boli dôležitou súčasťou nášho pokračujúceho úsilia o hľadanie mierových a diplomatických riešení,“ uviedol vysokopostavený predstaviteľ európskej diplomacie. Varoval pritom, že hroziace nové útoky na kritickú infraštruktúru môžu už čoskoro katastrofálne postihnúť milióny ľudí, a to nielen priamo na Blízkom východe, ale aj ďaleko mimo tohto nepokojného regiónu.
Európska priorita číslo jeden
Zvýšená diplomatická aktivita Bruselu prichádza v čase mimoriadneho geopolitického napätia. Samotná Kallasová naposledy hovorila s iránskym ministrom Arákčím ešte v stredu. Už vtedy mu podľa európskych zdrojov jasne zdôraznila, že bezpečná a ničím nerušená plavba obchodných lodí cez Hormuzský prieliv je pre celú Európu absolútnou strategickou prioritou.