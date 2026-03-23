Generálny tajomník NATO Mark Rutte ostro podporil vojenské kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Iránu. Zároveň sebavedomo uviedol, že očakáva skoré zjednotenie všetkých členských krajín Aliancie na jeho plnú podporu.
Prekvapenie pre európskych lídrov
„Viem len to, že vždy držíme spolu,“ povedal Rutte v programe americkej televízie CBS. O šéfovi Bieleho domu dodal, že „to robí, aby zaistil bezpečnosť celého sveta“. Európski lídri podľa generálneho tajomníka NATO potrebujú istý čas na rozhodnutie pridať sa k Spojeným štátom, pretože s cieľom zachovať moment prekvapenia neboli vôbec zapojení do plánovania americko-izraelského vojenského ťaženia.
V samostatnom rozhovore pre televíziu Fox News zároveň Rutte priamo priznal, že Trump bol veľmi nahnevaný na viaceré krajiny Aliancie. Tie totiž pôvodne odmietli jeho požiadavky na väčšie vojenské zapojenie do opätovného otvorenia zablokovaného Hormuzského prielivu. Šéf NATO však obratom zdôraznil, že medzičasom sa už viac ako dvadsať štátov „spája, aby realizovali jeho víziu“ spriechodnenia tejto kľúčovej strategickej vodnej cesty.
Existenčná hrozba a poučenie z KĽDR
Rutte podľa vlastných slov hovoril s Donaldom Trumpom počas tohto týždňa hneď niekoľkokrát. Za absolútne kľúčové označil to, že USA reálne podnikajú vojenské zásahy priamo v Iráne, pretože pokročilý jadrový a raketový program tejto blízkovýchodnej krajiny predstavuje „existenčnú“ hrozbu pre celý svet.
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie dokonca prirovnal súčasné vojenské operácie proti Iránu k niekdajšiemu úsiliu zabrániť Severnej Kórei získať jadrové zbrane. „Videli sme, že ak rokujeme pridlho, môžeme premeškať moment, keď to stále dokážeme urobiť. A Severná Kórea má dnes nukleárnu výzbroj,“ varoval Rutte pred váhaním Západu.
Bývalý holandský premiér Mark Rutte tak vo svojej funkcii konzistentne a nahlas podporuje Trumpove kroky. Deje sa tak aj napriek tomu, že niektoré z hlavných európskych veľmocí otvorene vyjadrujú neochotu pomáhať Spojeným štátom s ofenzívnou iránskou vojnou, pričom sa legitímne odvolávajú na základný fakt, že účelom NATO je byť v prvom rade obrannou alianciou.