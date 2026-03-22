Delegácie Ukrajiny a Spojených štátov uzavreli na americkej Floride druhý deň intenzívnych rozhovorov o tom, ako definitívne ukončiť prebiehajúcu štvorročnú vojnu s Ruskom. Zatiaľ čo zástupcovia Moskvy na víkendových stretnutiach prítomní neboli, plánovaná trojstranná schôdzka v Abú Zabí sa musela úplne odložiť. Dôvodom je prudká eskalácia vojnového konfliktu na Blízkom východe.
Ukrajina v tieni Iránu
„Je jasné, že pozornosť americkej strany sa momentálne zameriava primárne na napätú situáciu okolo Iránu a širší región. Vojna Ruska proti Ukrajine sa však musí taktiež skončiť,“ uviedol vo svojom pravidelnom večernom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na margo presunu geopolitickej pozornosti.
Zároveň však priniesol aj pozitívnejšie informácie a naznačil, že v blízkej budúcnosti by sa mohli uskutočniť ďalšie veľké výmeny vojnových zajatcov. „Bola by to skutočne dobrá správa a jasné potvrdenie, že diplomacia stále funguje. Pevne dúfame, že sa to podarí,“ doplnil s nádejou ukrajinský líder. Bližšie však už nespresnil, či budú floridské rozhovory vôbec pokračovať, ani kedy, kde a v akom presnom formáte by sa mohli uskutočniť ďalšie podobné stretnutia s americkou stranou.
Tlak na tieňovú flotilu
Zelenskyj ešte v priebehu nedele opätovne vyzval západných spojencov, aby v žiadnom prípade nepoľavovali a zachovali tvrdý sankčný tlak na agresora. Od medzinárodného spoločenstva dôrazne žiadal prísnejšie opatrenia najmä proti takzvanej tieňovej flotile tankerov, ktorú Moskva dlhodobo používa na obchádzanie sankcií. Cieľom je úplne zamedziť tomu, aby Rusko mohlo aj naďalej získavať miliardové príjmy z predaja svojej ropy, z ktorých následne financuje svoju armádu.