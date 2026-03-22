Americká vláda má aktuálne dostatok peňazí na financovanie prebiehajúcej vojny proti Iránu, žiada však ďalšie masívne prostriedky od Kongresu, aby zaistila dobré zásobovanie armády aj v blízkej budúcnosti. V nedeľu to vyhlásil minister financií USA Scott Bessent. Zároveň rázne pripustil, že Spojené štáty budú pravdepodobne musieť ešte viac vystupňovať útoky proti Iránu, aby mohli celý konflikt definitívne ukončiť.
Eskaláciou k deeskalácii
Americký prezident Donald Trump ešte v sobotu nekompromisne pohrozil zničením kľúčových elektrární v Iráne, ak Teherán okamžite a úplne neotvorí strategický Hormuzský prieliv. K tejto vyhrotenej rétorike pritom pristúpil len niekoľko dní po tom, čo sám tvrdil, že Spojené štáty majú veľmi blízko k naplneniu cieľov svojich útokov a reálne zvažujú ich ukončenie.
Minister financií Bessent v diskusii pre televíziu NBC na priamu otázku o týchto zdanlivo protichodných vyhláseniach z Bieleho domu odpovedal, že sa „vzájomne vôbec nevylučujú“. „Niekedy skrátka musíte eskalovať, aby ste následne mohli deeskalovať,“ vysvetlil postoj americkej administratívy. „To je jediný jazyk, ktorému Iránci skutočne rozumejú,“ dodal presvedčivo.
Odpor v Kongrese a miliardové účty
V súvislosti so žiadosťou o dodatočné vojnové financie Bessent konkrétnu sumu zatiaľ nepotvrdil. Kategoricky však vylúčil, že by vláda na financovanie vojenských operácií presadzovala akékoľvek zvyšovanie daní pre amerických občanov.
Podľa uniknutých správ žiada armáda na iránsku vojnu dodatočný balík v astronomickej výške 200 miliárd dolárov. Táto požiadavka však už teraz čelí tvrdému odporu v Kongrese. Demokrati, ale aj niektorí republikáni, otvorene spochybňujú potrebu vyčlenenia takýchto obrovských prostriedkov, najmä po schválení rekordných vojenských rozpočtov počas uplynulého roka. Samotný prezident Trump zatiaľ Senátu a Snemovni reprezentantov oficiálnu žiadosť o schválenie týchto financií neposlal, pričom jeho vláda objasnila, že výška dodatočného rozpočtu sa ešte môže dynamicky meniť.
Doterajšie vládne odhady jasne ukazujú, že vojna proti Iránu bude pre USA tou vôbec najnákladnejšou od dlhých a vyčerpávajúcich konfliktov v Iraku a Afganistane. Vládni predstavitelia už kongresmanom za zatvorenými dverami priznali, že len prvých šesť dní otvorených bojov stálo americkú štátnu pokladnicu viac ako 11 miliárd dolárov.