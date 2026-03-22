Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neskrýva vážne obavy z dôsledkov prebiehajúcej vojny v Iráne na situáciu vo vlastnej krajine. Podľa jeho slov bude z ďalšieho krvavého konfliktu na Blízkom východe profitovať predovšetkým ruský prezident Vladimir Putin, keďže pozornosť i kľúčové vojenské zdroje Spojených štátov sa presúvajú inam.
Odklonenie pozornosti a chýbajúce Patrioty
„Mám zlý pocit z dopadu tejto vojny na situáciu na Ukrajine. Pozornosť Ameriky sa viac upriamila na Blízky východ ako na nás,“ uviedol Zelenskyj v rozhovore pre britskú stanicu BBC. Dodal, že aj dôležité diplomatické a trojstranné schôdzky sa pre situáciu v Iráne neustále posúvajú.
Dlhotrvajúca vojna na Blízkom východe je podľa ukrajinského lídra obrovským „plusom“ pre šéfa Kremľa, pretože nevyhnutne vedie k vysokým cenám energií a odčerpáva vojenské kapacity Západu. „Pre Putina je mimoriadne výhodné, že zdroje nesmerujú na Ukrajinu. Potrebuje nás oslabiť, a to je dlhý proces. Vojna na Blízkom východe je jedným z možných spôsobov, ako to dosiahne,“ vyhlásil Zelenskyj a priamo upozornil, že na trhu určite vznikne kritický nedostatok systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktoré by inak mohli pomôcť brániť ukrajinské mestá.
Zastavte Putinovu tieňovú flotilu
Zelenskyj zároveň pred blížiacim sa kľúčovým rokovaním delegácií Ukrajiny a USA vyzval spojencov, aby nepoľavovali a naďalej vyvíjali tvrdý tlak na Rusko prostredníctvom prísnych sankcií. „Príjmy dávajú Rusku pocit beztrestnosti a schopnosť pokračovať vo vojne. Tlak preto musí pokračovať a sankcie musia reálne fungovať,“ napísal na sociálnej sieti X, pričom špecificky žiadal prijatie ráznych krokov proti takzvanej tieňovej flotile Moskvy.
„Flotila sa nesmie cítiť bezpečne v európskych vodách ani nikde inde. Tankery, ktoré slúžia na financovanie vojnového rozpočtu, môžu a musia byť zastavené a zablokované. Nesmieme ich nechať len tak plávať,“ dodal na záver ukrajinský prezident. Táto pochybná flotila pozostáva zo stoviek starých tankerov prepravujúcich ruskú ropu a plyn po celom svete, čím Moskva úspešne obchádza uvalené ekonomické obmedzenia Západu.