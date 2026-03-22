Iránska armáda nekompromisne pohrozila úplným uzatvorením strategického Hormuzského prielivu v prípade, ak Spojené štáty skutočne zaútočia na elektrárne v islamskej republike. Teherán tak ostro reaguje na najnovšie vyhrážky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý dal Iránu 48-hodinové ultimátum na odblokovanie kľúčovej námornej trasy.
Hrozba úplnej blokády
„Ak sa uskutočnia hrozby Spojených štátov, Hormuzský prieliv bude úplne uzavretý a nebude znovu otvorený, kým nebudú naše zničené elektrárne plne obnovené,“ uviedlo vo svojom oficiálnom vyhlásení operačné veliteľstvo iránskej armády Chátam al-Anbijá.
Vojenské velenie okrem toho dodalo, že terčom odvetných útokov sa okamžite stanú izraelské elektrárne, energetická infraštruktúra a centrá informačných a komunikačných technológií. Podobné nadnárodné spoločnosti v regióne, ktoré majú amerických akcionárov, budú podľa iránskej armády „úplne zničené“.
Terčom budú aj spojenci USA
Legitímnym cieľom iránskych útokov sa podľa vyhlásenia stanú aj elektrárne v okolitých krajinách, na ktorých suverénnom území sa nachádzajú americké vojenské základne. „Nezačali sme túto vojnu a nezačneme ju ani teraz, ale ak nepriateľ poškodí naše elektrárne, urobíme absolútne všetko pre to, aby sme bránili záujmy našej krajiny a nášho ľudu,“ dodalo operačné veliteľstvo.
K radikálnemu vyostreniu rétoriky dochádza len krátko po tom, čo šéf Bieleho domu na svojej sociálnej sieti napísal, že ak Irán do 48 hodín prieliv neotvorí, USA „zaútočia a zničia ich mnohé elektrárne, počnúc tou najväčšou“. Túto hrozbu adresoval Trump Teheránu len deň po tom, čo sám verejne hovoril o možnom ukončení vojny na Blízkom východe.
Ceny ropy letia nahor
Irán už predtým v priamej reakcii na americko-izraelské útoky fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, čo okamžite prinútilo štáty závislé od tejto trasy hľadať zložité alternatívne cesty a čerpať zo strategických zásob. Blokáda tohto úzkeho hrdla, ktorým za normálnych okolností prechádza až 20 percent celosvetových dodávok ropy a zemného plynu, už stihla spôsobiť prudký nárast cien energií na svetových trhoch. Podľa analytikov z firmy Kpler aktuálne prechádza cez prieliv len približne päť percent pôvodného objemu plavidiel spred vojny.