Polícia Slovenskej republiky odporúča občanom, aby si v prípade akýchkoľvek pochybností vždy overili identitu volajúceho, ktorý sa do telefónu predstaví ako policajt. Reaguje tak na nedávny prípad muža, ktorému muži zákona telefonovali v súvislosti s jeho zbrojným preukazom. Občan sa zľakol, že ide o podvodníkov, hovor zložil a identitu volajúceho si išiel osobne preveriť na najbližšie oddelenie. Tam mu prekvapivo potvrdili, že mu skutočne volala skutočná polícia.
Pomocný administratívny krok
„Telefonický kontakt s držiteľom zbrojného preukazu môže byť v praxi využitý ako pomocný administratívny spôsob komunikácie, napríklad na overenie alebo doplnenie údajov či dohodnutie ďalšieho postupu. Telefonický kontakt však nenahrádza samotné preverovanie osoby ani šetrenie v mieste pobytu, ktoré sa vykonáva prostredníctvom policajných útvarov v súlade s internými metodickými postupmi,“ vysvetlila hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová.
Občanom zároveň dôrazne odporučila, aby v prípade najmenších pochybností neposkytovali volajúcim absolútne žiadne citlivé údaje a radšej sa obrátili na políciu prostredníctvom oficiálnych a verejne dostupných kontaktov.
Rozporuplný postup polície?
Krajské riaditeľstvo polície v Nitre potvrdilo, že policajti z Okresného riaditeľstva v Nových Zámkoch, v ktorého pôsobnosti sa spomínaný prípad stal, takéto telefonáty skutočne a bežne vykonávajú. „Policajt u žiadateľa napríklad overuje informácie v súvislosti s jeho pobytom, aké je jeho povolanie, zisťuje, či je alebo v minulosti bol držiteľom zbrojného preukazu,“ uviedlo riaditeľstvo k svojim postupom.
Na novinársku otázku, či takýto postup nie je vyslovene nebezpečný vzhľadom na pribúdajúce telefonické podvody, v ktorých sa podvodníci často vydávajú práve za policajtov, však vedenie priamo neodpovedalo. Uviedlo len všeobecnú formulku, že zbor vykonáva preventívne činnosti zamerané na ochranu občanov a verejnosti dáva konkrétne odporúčania prostredníctvom sociálnych sietí a médií.
„V prípade zvýšeného výskytu podvodov polícia informuje občanov a zároveň ich usmerňuje, aby predišli finančným stratám či zneužitiu osobných údajov. Naším cieľom je posilniť ich obozretnosť, a tým minimalizovať priestor pre podvodníkov. Polícia nikdy nežiada od občanov peniaze, údaje z platobnej karty alebo prihlasovacie heslá ani iné citlivé údaje cez telefón,“ uzavrela nitrianska polícia.