Koaličná Slovenská národná strana (SNS) plánuje predložiť legislatívny návrh na predĺženie volebného obdobia samospráv na päť rokov. V nedeľnej diskusnej relácii verejnoprávnej televízie STVR O 5 minút 12 to avizoval podpredseda parlamentu a šéf národniarov Andrej Danko. Kým koalícia hľadá priestor na zjednotenie volebných cyklov, šéfovi opozičného KDH Milanovi Majerskému sa v súčasnosti takáto myšlienka zásadného zásahu do ústavy vôbec nepozdáva.
Samosprávy na päť rokov
„Slovenská národná strana navrhne opäť svoj zákon na predĺženie obdobia aj v samosprávach. Budeme sa baviť aj pre politické strany, aj komplexne, aby sa zjednotilo volebné obdobie na päť rokov,“ vyhlásil v diskusii Danko.
Majerský i Danko spoločne pripomenuli, že s podobným návrhom prišiel už pred časom aj súčasný predseda parlamentu Richard Raši. Kresťanskí demokrati by však podľa svojho lídra v súčasnosti s takouto zmenou nesúhlasili. „Aktuálne nemá žiadnu zelenú, že my budeme hlasovať o zmene ústavy s vládnou koalíciou,“ rázne uviedol Majerský, no pripustil možnú debatu o Rašiho návrhoch v rámci opozičného tábora.
Spolupráca v regiónoch a červené čiary
Politici v relácii riešili aj blížiace sa kandidatúry na tohtoročné jesenné komunálne a krajské voľby. Na priamu otázku o možnej spolupráci KDH so súčasnými koaličnými stranami v regiónoch Majerský reagoval, že štruktúry hnutia necháva na nižších úrovniach rozhodovať úplne samostatne. Zasiahol by údajne iba v prípade, ak by išlo o príliš extrémne rozhodnutie. Danko naopak priznal, že sa snažil aktívne presviedčať predsedu vlády Roberta Fica a šéfa Hlasu Matúša Šutaja Eštoka o tom, aby vládne strany vytvorili v komunálnych voľbách spoločné koalície.
Šéf KDH opätovne potvrdil, že jeho hnutie si nevie predstaviť spoluprácu s terajšími koaličnými stranami po veľkých parlamentných voľbách. Zároveň si pevne stojí za tým, že kresťanskí demokrati nepôjdu do vlády so žiadnou stranou, ktorá chce presadzovať registrované partnerstvá. Podľa Danka si však Majerský svojím odmietavým postojom k SNS politicky ubližuje a pripomenul mu, že by mal riešiť predovšetkým hodnotové otázky.
Rekonštrukcia vlády a zmeny v KDH
Témou diskusie bola aj napätá situácia vo vládnej koalícii. Premiér podľa lídra SNS už začína vnímať, že potrebuje zmeniť ministra spravodlivosti a musí sa vážne rozprávať aj o vízii s ministrom financií ohľadom zostavenia štátneho rozpočtu. Danko zároveň diplomaticky pripomenul, že o akejkoľvek rekonštrukcii vlády rozhoduje výlučne predseda vlády.
Podľa Majerského však vládnemu kabinetu nepomôže žiadny čiastočný „refresh“ a vláda by mala definitívne skončiť. Zároveň prehovoril o svojej vlastnej politickej budúcnosti a prípadnom odchode z čela strany. „Ešte dva roky mám mandát. V KDH to nie je tak, že dvaja ľudia sa dohodnú, kto bude predsedom. U nás rozhoduje okolo 250 až 300 delegátov snemu a tí povedia, kto bude predsedom,“ podotkol s tým, že si vie v tejto funkcii živo predstaviť súčasného podpredsedu Viliama Karasa. Šéf KDH na záver potvrdil, že z hnutia s najväčšou pravdepodobnosťou čoskoro odíde ekonomický expert Jozef Hajko.