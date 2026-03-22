Britský minister pre miestnu samosprávu Steve Reed v nedeľu ostro odmietol tvrdenia Izraela, že by Irán disponoval raketami dlhého doletu schopnými zasiahnuť Londýn. Podľa jeho slov neexistuje absolútne žiadny relevantný dôkaz, ktorý by túto vojenskú hrozbu pre britskú metropolu potvrdzoval. K vyjadreniam dochádza bezprostredne po správach o neúspešnom iránskom raketovom útoku na americko-britskú základňu v Indickom oceáne.
Izraelské varovania a britský pokoj
„Neexistuje žiadna konkrétna analýza, ktorá by potvrdzovala, že Iránci by cielili na Spojené kráľovstvo – alebo že by toho boli vôbec schopní, aj keby chceli,“ uviedol britský minister. Reagoval tak na nedávne poplašné vyhlásenia Izraela, podľa ktorého mal Teherán už minulý rok v úmysle vyvinúť rakety schopné zasiahnuť Európu, Áziu aj Afriku.
„Vždy sme to hovorili: iránsky teroristický režim predstavuje globálnu hrozbu. Teraz už aj s raketami, ktoré môžu priamo zasiahnuť Londýn, Paríž alebo Berlín,“ tvrdila predtým izraelská armáda.
Rakety na ostrov Diego Garcia
Vyhrotená diplomatická prestrelka priamo nasleduje po správach, že Irán v piatok zaútočil na strategickú americko-britskú vojenskú základňu na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne. Tá je od iránskeho územia vzdialená približne 4 000 kilometrov. Reed odmietol novinárom prezradiť, ako ďaleko k cieľu sa iránske rakety reálne dostali. Odôvodnil to tým, že nemôže verejne zverejňovať citlivé „operačné podrobnosti“.
„Sme plne schopní chrániť túto krajinu a udržať ju v bezpečí, či už ide o domáce územie, alebo o naše vojenské zariadenia a občanov v celom regióne,“ ubezpečil minister v televíznom rozhovore.
Zlyhanie a britské povolenie pre USA
Podľa zistení denníka The Wall Street Journal vypálil Irán smerom k zmienenej základni celkovo dve balistické rakety stredného doletu, ktoré však svoj cieľ napokon nezasiahli. Jedna z nich technicky zlyhala, zatiaľ čo druhú sa podarilo úspešne zachytiť a zneškodniť systémami protivzdušnej obrany.
Britská vláda ešte v piatok oficiálne oznámila, že povolí americkým silám využívať domáce vojenské základne (vrátane základne Kráľovského letectva Fairford a námornej základne Diego Garcia) na útoky proti iránskym cieľom, ktoré ohrozujú kľúčovú námornú trasu v Hormuzskom prielive. Nemenovaný britský diplomatický zdroj však vzápätí spresnil, že k neúspešnému iránskemu zacieleniu na ostrov Diego Garcia došlo ešte pred týmto kľúčovým britským povolením.