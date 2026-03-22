Koaličná strana Hlas-SD a jej poslanecký klub sú po nedávnom vylúčení poslanca Jána Ferenčáka plne stabilizované. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to sebavedomo vyhlásil minister vnútra a predseda strany Matúš Šutaj Eštok. Podpredseda opozičného KDH Viliam Karas mu však oponoval a skonštatoval, že súčasná vláda je mimoriadne slabá a nedokáže adekvátne reagovať na narastajúce globálne hrozby.
Hlas je pripravený bojovať, opozícia vidí chaos
„Myslím si, že Hlas-SD je zastabilizovanou stranou s naším poslaneckým klubom, ktorý tam je, ktorý je absolútne pripravený podporovať programové vyhlásenie vlády, náš program, ktorý v Hlase máme, a budeme jednoducho bojovať, pretože máme ešte čo presadiť v rámci tohto volebného obdobia,“ uviedol k aktuálnej situácii v koalícii Šutaj Eštok.
Viliam Karas si však myslí opak a tvrdí, že koalícia už v tomto volebnom období nič zásadné pre občanov nepresadí. „Budú dúfať, že nejakým spôsobom ešte zlepia rozpočet. Nič iné v zásade už riešiť nebudú a budeme len sledovať to, akým spôsobom upadá životná úroveň a aj ako sa zvyšuje chaos v štáte. A toto je len dôsledok slabej politickej sily predsedu vlády Roberta Fica,“ vyhlásil zástupca kresťanských demokratov.
Výzva na odstúpenie a spor s Bruselom
Podpredseda KDH zároveň vyzval ministra vnútra na okamžité vyvodenie politickej zodpovednosti a odchod z funkcie. Dôvodom je fiasko okolo zrušenia zákona, na základe ktorého mal zaniknúť Úrad na ochranu oznamovateľov a vzniknúť úplne nová inštitúcia. Buď podľa Karasa minister zlyhal pri odbornej príprave a o problémoch návrhu nevedel, alebo o nich vedel a predložil ho aj tak. Podľa opozície by mal preto odstúpiť v oboch prípadoch.
Šutaj Eštok reagoval, že si za pôvodným zákonom, ktorý vládna koalícia napokon sama zrušila, naďalej pevne stojí. „Európska komisia do dnešného dňa nedala konkrétnu námietku, čo jej pri transformácii úradu prekáža. A preto sme sa dostali do polohy, že nám nestojí za to riskovať v politickom spore s Komisiou a čakať na dĺžku rozhodnutia Ústavného súdu,“ argumentoval šéf rezortu vnútra.
Vyšetrovanie terorizmu a regionálne voľby
Minister v relácii tiež informoval, že slovenská polícia už aktívne spolupracuje na vyšetrovaní podozrivého požiaru v zbrojárskej firme v českých Pardubiciach, ktorý tamojšie úrady označili za možný terorizmus. Konkrétne detaily spolupráce však z taktických dôvodov nepriblížil. Karas pre vyhrotenú globálnu situáciu i problémy s ropou opätovne vyzval na zvolanie bezpečnostnej rady štátu. Šutaj Eštok to však nepovažuje za potrebné, keďže podľa neho komunikácia bezpečnostných zložiek funguje a vládny kabinet zasadá častejšie ako v minulosti.
Na záver diskusie sa politici dotkli aj blížiacich sa župných volieb. Šutaj Eštok zatiaľ nevedel s istotou potvrdiť, či Hlas postaví vlastného kandidáta na predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Prípadnú politickú podporu pre aktuálne úradujúceho župana a šéfa KDH Milana Majerského, rovnako ako aj pre kandidáta mimoparlamentného hnutia Republika Milana Mazureka, si podľa vlastných slov nateraz vôbec nevie predstaviť.