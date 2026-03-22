Príplatky za prácu počas zrušených štátnych sviatkov 8. mája a 15. septembra budú stáť štátnu pokladnicu približne desať miliónov eur. V nedeľnej diskusnej relácii televízie Joj 24 to uviedol minister financií Ladislav Kamenický. Zároveň rázne odmietol špekulácie o svojom odchode do čela Národnej banky Slovenska a načrtol aj pripravované opatrenia na podporu hospodárskeho rastu.
„Zamestnávateľovi by práca počas dní, ktoré boli predtým pracovným sviatkom, mala prinášať nejaký zisk. Preto by mal byť ochotný zaplatiť tie príplatky. Niečo to bude stáť aj štát. Áno, hovoríme o sume okolo desať miliónov eur. Na druhej strane my hovoríme, že keď sme ľuďom zrušili štátny sviatok, mali by mať v štátnej správe nárok na príplatky. Keď budú mať viac peňazí, viac budú spotrebovávať a o to lepšie sa bude dariť ekonomike,“ spresnil minister financií svoj pohľad na odmeňovanie zamestnancov.
Do národnej banky sa nechystá
Kamenický v diskusii rázne odmietol kuloárne špekulácie o tom, že by mal odísť na pozíciu guvernéra Národnej banky Slovenska, čo by si následne vyžiadalo rekonštrukciu vlády. „Ja budem robiť ďalej svoju robotu ako minister financií. Jediný človek, ktorý ma môže s nejakou ponukou osloviť, je premiér, lebo on je ten, ktorý určuje, kto bude vo vláde. Nebudem sa o tom vôbec baviť, robím si svoju robotu, som minister financií,“ zdôraznil.
Šéf štátnej kasy poznamenal, že v súvislosti s očakávaným hlasovaním o dôvere vláde pre zákon o dlhovej brzde sa aktuálne čaká na rozhodnutie Ústavného súdu. „Nie je žiadny termín v tom zákone. Ten zákon nie je dokonalý. Problém je, že momentálne slúži iba na atakovanie vlády, nie na zlepšovanie verejných financií. Je nastavený tak, čo uznávajú všetci, že mnohé veci v ňom sú v podstate nevykonateľné,“ doplnil na margo rozpočtových pravidiel.
Štyri balíky pre ekonomiku
Kamenický v relácii naznačil aj smer prípravy avizovaných opatrení, ktoré by mali naštartovať rast slovenskej ekonomiky. Rozdelil ich do štyroch balíkov, pričom spomenul dereguláciu pomáhajúcu podnikateľskému prostrediu a zefektívňovanie úradov. Niektoré úrady by sa podľa neho mohli úplne zrušiť, zlúčiť alebo zredukovať na polovicu, čo by ušetrilo peniaze v štátnom rozpočte.
Na druhej strane však stoja opatrenia týkajúce sa daní a odvodov, kde minister varuje pred obrovskými výpadkami príjmov. „Čo sa týka daňovo-odvodových vecí, musíme si uvedomiť, že zníženie DPH o jedno percento stojí rozpočet vyše 400 miliónov eur, zníženie dane z príjmu právnických osôb o jedno percento je 200 miliónov eur. Ak znížite daň z príjmu fyzických osôb, je to 250 miliónov eur. Sú to veľké výpadky, musíme si teda jasne povedať, na čo rozpočet má a na čo už nie,“ dodal na záver minister financií.