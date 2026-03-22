Polícia spustila trestné stíhanie v súvislosti s občianskym združením Projekt Fórum, ktoré vedie Marta Šimečková, matka predsedu opozičného hnutia Progresívne Slovensko. Vyšetrovatelia z protikorupčnej jednotky preverujú podozrenia zo závažného subvenčného podvodu pri čerpaní štátnych dotácií v rokoch 2018, 2019, 2020 a 2022. Informáciu už oficiálne potvrdilo aj Prezídium Policajného zboru.
Polícia zatiaľ detaily tají
„Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite začal 16. marca trestné stíhanie vo veci podozrenia zo subvenčného podvodu. Keďže ide o prebiehajúce vyšetrovanie, ktoré je zo zákona neverejné, bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť,“ uviedol k najnovšiemu prípadu policajný hovorca Roman Hájek.
Samotná Marta Šimečková v prvej reakcii pre médiá uviedla, že o novom trestnom stíhaní doposiaľ vôbec nevedela. Vyšetrovateľovi je však podľa vlastných slov plne k dispozícii a je pripravená okamžite mu poskytnúť všetky potrebné účtovné podklady. Tie majú podľa nej jasne dokazovať, že sa pri čerpaní verejných peňazí nijakým spôsobom osobne neobohatila.
Vládny audit a politická prestrelka
Krok polície nasleduje po tom, čo nedávny výsledok vládneho auditu zameraného na čerpanie verejných dotácií odhalil viaceré nezrovnalosti. Pri občianskom združení Projekt Fórum Bratislava, ktorého je Šimečková štatutárkou, audítori skonštatovali až šesť finančných nedostatkov s vysokou závažnosťou v celkovej hodnote prevyšujúcej 133 800 eur. Téma sa následne dostala až na pôdu parlamentu, ktorý o výsledkoch auditu mimoriadne rokoval.
Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka samotné zistenia audítorov priamo nespochybnil, no rázne kritizuje neštandardný postup vládnej koalície. Považuje za absurdné, aby bežné účtovníctvo občianskeho združenia riešila priamo vláda a poslanci v parlamente, namiesto orgánov, ktoré sú na to zo zákona určené. Súčasná vládna garnitúra sa podľa jeho slov cielenými útokmi na jeho rodinu snaží len zakryť vlastnú neschopnosť a korupčné kauzy.