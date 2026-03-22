Inšpektoráty práce odhalili v uplynulom roku na Slovensku viac ako 1 200 nelegálne zamestnávaných osôb u takmer 700 rôznych zamestnávateľov. Vyplýva to z najnovšej informatívnej správy rezortu práce o potieraní nelegálnej práce. Hoci celkový podiel práce načierno v krajine mierne klesol, štát dvíha varovný prst pred masívnym nárastom takzvaných falošných živností.
Inšpektori počas celého roka 2025 zrealizovali vyše 16 600 kontrol, pri ktorých si podrobne posvietili na takmer 14 800 firiem a celkovo skontrolovali viac ako 31 500 pracujúcich ľudí. Podiel nelegálne zamestnávaných predstavoval 3,8 percenta, čo podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny znamená mierny pokles oproti roku 2024.
Najhoršie je na tom stavebníctvo a Nitriansky kraj
Najviac prípadov nelegálneho zamestnávania štátni kontrolóri už tradične zaznamenali v stavebníctve, kde odhalili vyše štyristo takýchto osôb. Nasledovala priemyselná výroba so 161 prípadmi a sektor ubytovacích a stravovacích služieb, kde bez zmluvy pracovalo 140 ľudí.
Ak sa pozrieme na regionálne rozloženie, najvyšší počet nelegálne zamestnaných inšpektori odhalili vo firmách so sídlom v Nitrianskom kraji (269 osôb). Naopak, najdisciplinovanejší bol podľa štatistík Bratislavský kraj s historicky najnižším počtom len 61 prípadov. Z hľadiska demografie išlo v prevažnej väčšine o mužov. Viac ako tisícku odhalených hriešnikov tvorili priamo občania Slovenska. Nelegálne zamestnaných cudzincov bolo vyše dvesto, pričom pochádzali najmä z Ukrajiny a Vietnamu.
Raketový nárast falošných živností
Záverečná správa však dôrazne poukazuje na prudko rastúci problém takzvaných falošných živností (známych aj ako švarcsystém). Ide o prípady, keď dochádza k zastretému výkonu závislej práce, no zamestnanci sú namiesto riadnej zmluvy nútení pracovať len na živnostenský list.
V roku 2025 inšpektoráty evidovali 55 firiem, ktoré takýmto pochybným spôsobom optimalizovali svoje personálne náklady. To predstavuje medziročný nárast o takmer 62 percent. Samotných nelegálne zamestnávaných živnostníkov bolo odhalených 166, čo je priam alarmujúci nárast oproti predchádzajúcemu roku o neskutočných 191 percent.
Inšpektoráty práce uložili previnilcom za uplynulý rok celkovo 735 pokút v súhrnnej výške 2,62 milióna eur. Sankcie logicky smerovali najmä do stavebníctva, služieb a priemyslu. Priemerný počet a celková výška uložených pokút však v porovnaní s predchádzajúcim rokom paradoxne klesla zhruba o štyri a pol percenta, pričom inšpektori najčastejšie trestali malé firmy.