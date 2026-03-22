Kriminalisti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave úspešne objasnili prípad brutálneho útoku na bankomat, ku ktorému došlo v stredu krátko pred štvrtou hodinou ráno v obci Dolné Saliby v okrese Galanta. Páchatelia pomocou výbušného plynu odpálili bankomat, pričom silná explózia ho úplne zničila a vážne poškodila aj priľahlú autobusovú zastávku.
Rýchla stopa a zadržanie pri likvidácii auta
Trnavskí krajskí kriminalisti reagovali na incident mimoriadne rýchlo. Už za necelých dvadsaťštyri hodín od činu sa im podarilo presne zmapovať smer úniku páchateľov a identifikovať vozidlo, ktoré pri nočnom útoku použili. Hneď nasledujúci deň vo štvrtok v skorých ranných hodinách zadržali prvú podozrivú osobu.
Stalo sa tak priamo pri pokuse o likvidáciu únikového vozidla, čím sa chcel páchateľ definitívne zbaviť dôležitých stôp z miesta činu.
Pátranie po komplicovi
Po tomto úspešnom zadržaní nasledovala séria neodkladných a neopakovateľných úkonov vrátane podrobných znaleckých skúmaní. Práve na ich základe sa polícii podarilo rýchlo stotožniť aj ďalšiu osobu, ktorá sa na odpaľovaní bankomatu priamo podieľala.
Keďže sa však tento muž nezdržiaval v mieste svojho trvalého bydliska a pred spravodlivosťou sa aktívne ukrýval, polícia po ňom v piatok vyhlásila celoštátne pátranie. O pomoc s jeho dolapením požiadala aj verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí.
Vďaka mimoriadne intenzívnej a precíznej práci trnavských kriminalistov a vyšetrovateľov sa tak podarilo v rekordne krátkom čase objasniť ďalší z nebezpečných útokov na bankomaty v Trnavskom kraji.