Podpora mozgu v každom veku dokáže výrazne znížiť výskyt vážnych neurologických ochorení, zlepšiť celkovú duševnú pohodu a zvýšiť odolnosť voči každodennému stresu a záťaži. Pri príležitosti aktuálneho Týždňa mozgu na to upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva. Odborníci zdôrazňujú, že tento kľúčový orgán treba chrániť počas celého života, pričom jeho dlhodobé zdravie je priamym výsledkom našich každodenných rozhodnutí.
Základ pre budúce desaťročia
„Zdravie mozgu ovplyvňujú životný štýl, sociálne prostredie a duševná pohoda, ktoré majú zásadný vplyv na to, ako bude náš mozog fungovať o dvadsať či tridsať rokov,“ ozrejmili hygienici vo svojom vyhlásení s tým, že veľkú časť najväčších rizikových faktorov dokážeme aktívne a včas ovplyvniť.
Hlavné piliere pre zdravý mozog
Medzi najdôležitejšie piliere na podporu a udržanie kognitívneho zdravia patria podľa odborníkov nasledujúce každodenné návyky:
- Pravidelný pohyb: Fyzická aktivita priamo podporuje optimálne prekrvenie mozgového tkaniva.
- Kvalitný spánok: Je absolútne nevyhnutný pre hĺbkovú regeneráciu dôležitých nervových spojení.
- Zdravá strava a prevencia: Vyvážený jedálniček ide ruka v ruke s pravidelnou kontrolou krvného tlaku, hladiny cukru a cholesterolu v krvi.
- Mentálna aktivita a relax: Venovanie sa obľúbeným koníčkom, zvládanie stresu, bezpečné životné prostredie a aktívne udržiavanie sociálnych kontaktov.