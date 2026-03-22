Predstavitelia skupiny siedmich najvyspelejších ekonomík sveta (G7) a Európskej únie spoločne vyzvali na okamžité a bezpodmienečné ukončenie všetkých útokov Iránu proti spojencom na Blízkom východe. K tomuto ráznemu diplomatickému kroku pristúpili zástupcovia svetových mocností počas sobotňajšieho rokovania.
Jasný odkaz do Teheránu
„Žiadame okamžité a bezpodmienečné ukončenie všetkých útokov iránskeho režimu,“ uviedli vo svojom spoločnom vyhlásení ministri zahraničných vecí Spojených štátov, Británie, Francúzska, Japonska, Kanady, Nemecka, Talianska, ako aj vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
Lídri svetovej diplomacie v oficiálnom stanovisku zároveň vyjadrili „plnú podporu našim partnerom v regióne vo svetle neopodstatnených útokov Iránskej islamskej republiky a jej spojencov“.
Právo na sebaobranu
„Plne podporujeme právo krajín, na ktoré bezdôvodne zaútočil Irán alebo jeho spojenci, brániť svoje suverénne územia a chrániť svojich vlastných občanov,“ dodáva sa v ostrom texte spoločného vyhlásenia G7 a EÚ.
Súčasné americko-izraelské bombardovanie strategických cieľov v Iráne, ktoré sa začalo ešte 28. februára, vyvolalo otvorený ozbrojený konflikt v celom regióne. Teherán totiž na tieto vojenské operácie odpovedal spustením odvetných úderov, a to nielen na samotnom Blízkom východe, ale aj mimo neho.