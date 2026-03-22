Pokus Iránu o útok na strategickú britsko-americkú základňu na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne jasne ukazuje, že na dostrel Teheránu sú už aj európske metropoly. Na bezprostrednú hrozbu pre mestá ako Berlín, Paríž či Rím dôrazne upozornil v sobotu náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir.
Európa v dosahu iránskych striel
„Irán odpálil dvojstupňovú medzikontinentálnu balistickú strelu s doletom 4 000 kilometrov smerom k americkému cieľu na ostrove Diego Garcia,“ uviedol Zamir vo svojom najnovšom vyhlásení. Následne varoval pred skutočným účelom a dosahom týchto zbraní.
„Tieto strely nie sú určené na útok na Izrael. Ich dolet dosahuje európske hlavné mestá – Berlín, Paríž a Rím sú všetky v dosahu priameho ohrozenia,“ upozornil izraelský náčelník generálneho štábu.
Ofenzíva nezastane ani počas sviatkov
Po troch týždňoch otvorenej vojny je však iránsky režim podľa izraelského velenia už výrazne oslabený. Zamir v tejto súvislosti dodal, že Izrael sa aktuálne nachádza „v polovici“ svojich prebiehajúcich vojenských operácií.
Náčelník generálneho štábu armády ďalej potvrdil, že tvrdá izraelská ofenzíva proti Iránu bude bez akéhokoľvek prerušenia pokračovať aj počas významného židovského sviatku Pesach, ktorý sa začína po západe slnka 1. apríla. Tento tradičný sviatok slobody, ktorý pripomína biblické vyslobodenie Izraelitov z egyptského otroctva, tak vojenské operácie židovského štátu na Blízkom východe nezastaví.