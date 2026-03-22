Iránske ozbrojené sily v nedeľu ostro reagovali na americké ultimátum a opätovne pohrozili plošnými útokmi na kľúčovú energetickú a odsoľovaciu infraštruktúru krajín v regióne. Ide o priamu odpoveď na najnovšie vyhrážky prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa zaviazal vojensky zničiť iránske elektrárne v prípade, že Teherán do 48 hodín opäť neotvorí strategický Hormuzský prieliv.
Oko za oko, infraštruktúra za infraštruktúru
„V nadväznosti na predchádzajúce varovania, ak nepriateľ naruší iránsku palivovú a energetickú infraštruktúru, terčom útokov bude všetka energetická, informačno-technologická a odsoľovacia infraštruktúra patriaca USA a režimu v regióne,“ uviedlo nekompromisne operačné velenie iránskej armády Chátam al-Anbijá vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Toto varovanie armády islamskej republiky prichádza v čase mimoriadneho napätia, ktoré vyvolala práve Trumpova 48-hodinová lehota na okamžité a úplné odblokovanie dôležitých námorných trás.
Svetová ekonomika v ohrození
Dlhotrvajúca blokáda Hormuzského prielivu zo strany Iránu spôsobuje medzinárodnému obchodu obrovské problémy. Za normálnych okolností týmto úzkym námorným hrdlom prechádza až 20 percent celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Tento fakt v kombinácii s početnými útokmi na ropnú a plynárenskú infraštruktúru na Blízkom východe už stihol spôsobiť prudký globálny nárast cien energií.
Teherán tento strategický prieliv fakticky uzavrel v priamej reakcii na predchádzajúce americko-izraelské vojenské útoky. Tento radikálny krok okamžite prinútil viaceré krajiny, ktoré sú od tejto dôležitej námornej trasy bytostne závislé, hľadať zložité alternatívne cesty a začať čerpať zo svojich strategických štátnych zásob.