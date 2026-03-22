Americký prezident Donald Trump dal v nedeľu Iránu nekompromisné 48-hodinové ultimátum na úplné otvorenie strategického Hormuzského prielivu. V opačnom prípade sa podľa jeho slov Spojené štáty tvrdo pomstia a vojensky zničia kľúčové elektrárne na iránskom území.
Vyhrážky po sľuboch o mieri
„Ak Irán do 48 HODÍN od tohto presného okamihu ÚPLNE NEOTVORÍ Hormuzský prieliv, BEZ OHROZENIA, Spojené štáty americké zaútočia a zničia ich mnohé ELEKTRÁRNE, POČNÚC NAJVÄČŠOU!“ napísal Trump vo svojom najnovšom príspevku na sociálnej sieti Truth Social. K tomuto vyostreniu rétoriky paradoxne dochádza len deň po tom, čo šéf Bieleho domu verejne hovoril o možnom ukončení prebiehajúcej vojny na Blízkom východe.
Ochromený trh s ropou
Dlhotrvajúca blokáda Hormuzského prielivu zo strany Iránu spôsobuje svetu obrovské ekonomické problémy. Za normálnych okolností tadiaľto prechádza až 20 percent celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Tento fakt v kombinácii s početnými útokmi na ropnú a plynárenskú infraštruktúru na Blízkom východe už stihol spôsobiť prudký celosvetový nárast cien energií.
Teherán tento strategický prieliv fakticky uzavrel v priamej reakcii na predchádzajúce americko-izraelské útoky. Tento radikálny krok okamžite prinútil viaceré krajiny, ktoré sú od tejto dôležitej námornej trasy bytostne závislé, hľadať zložité alternatívne cesty a začať čerpať zo svojich strategických štátnych zásob.