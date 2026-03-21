Vo veku 81 rokov zomrel v piatok bývalý riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Robert Mueller, ktorý viedol ostro sledované vyšetrovanie vzťahov medzi Ruskom a volebným tímom Donalda Trumpa. Úmrtie v sobotu oficiálne potvrdila jeho rodina, ktorá zároveň požiadala verejnosť o rešpektovanie súkromia. Presné miesto ani príčinu úmrtia nezverejnila, no už minulý rok sa v amerických médiách objavili správy, že Mueller trpí Parkinsonovou chorobou.
Prestavba úradu po 11. septembri
Mueller prevzal vedenie vyšetrovacieho úradu krátko pred ničivými teroristickými útokmi na Spojené štáty z 11. septembra 2001. Po týchto tragických udalostiach svoju inštitúciu, dovtedy primárne zameranú len na bežné vyšetrovanie kriminality, transformoval na modernú organizáciu bojujúcu aj proti globálnemu terorizmu. Na čele FBI stál celých dvanásť rokov, vďaka čomu sa stal druhým najdlhšie pôsobiacim riaditeľom tohto úradu v jeho bohatej histórii.
Po krátkom pôsobení v súkromnom sektore sa neskôr vrátil do verejnej služby ako osobitný vyšetrovateľ amerického ministerstva spravodlivosti. V rokoch 2017 až 2019 viedol rozsiahle preverovanie možného zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016 v prospech vtedajšieho kandidáta Donalda Trumpa. Ten na toto detailné vyšetrovanie od začiatku reagoval mimoriadne rozhnevane.
Očistenie alebo hon na bosorky?
Známy vyšetrovateľ vo svojej záverečnej 448-stranovej správe síce jasne identifikoval viaceré kontakty medzi volebným tímom Trumpa a Ruskom, no napokon nevzniesol formálne obvinenia, že by sa tieto strany tajne spriahli s cieľom ovplyvniť americké voľby. Na druhej strane však odmietol vylúčiť, že sa Trump dopustil závažného marenia spravodlivosti. Priamo z porušenia zákona ho ale neobvinil, pričom sa odvolal na vtedajšie interné zásady ministerstva spravodlivosti, ktoré formálne bránili obžalovaniu úradujúceho prezidenta.
Samotný Trump túto správu opakovane označil za svoje úplné očistenie a celé vyšetrovanie vytrvalo nazýval honom na bosorky. V sobotu po prvotných správach o smrti slávneho vyšetrovateľa na svojej sociálnej sieti zverejnil mimoriadne ostrý odkaz. „Som rád, že je mŕtvy. Nemôže viac škodiť nevinným ľuďom,“ napísal bez servítky šéf Bieleho domu.