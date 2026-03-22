Vaše auto toho dokáže oveľa viac, než si vôbec myslíte. Tieto mimoriadne praktické funkcie sa nachádzajú v takmer každom modernom vozidle a nepotrebujete na ne absolútne žiadne prémiové príplatky ani špeciálne hackerské zručnosti. Stačí len vedieť, kde ich máte hľadať.
Priemerné moderné auto má v súčasnosti viac softvérových funkcií ako prvý smartfón. Kde je teda problém? Väčšina vodičov si prečíta maximálne jednu stranu o nastavení presného času, zvyšok hrubého manuálu skončí v odkladacej schránke a zostane tam nedotknutý až do odpredaja auta ďalšiemu majiteľovi.
Nasledujúcich päť funkcií nepredstavuje žiadne zbytočné technologické hračky. Sú to veľmi praktické a každodenne užitočné veci, ktoré dnes ponúkajú autá naprieč všetkými značkami od Škody cez Volkswagen a Toyotu až po Hyundai a Kiu. Keď ich raz vo svojom aute objavíte, budete sa len čudovať, ako ste bez nich mohli doteraz jazdiť.
1. Auto Hold vás zachráni pred kŕčmi
Stojíte na dlhej červenej. Noha je pevne na brzde. Uplynie tridsať sekúnd, potom minúta, možno aj dve. Každý sval vo vašom lýtku už potichu protestuje. Pritom vaše auto pravdepodobne disponuje funkciou, ktorá tento nepríjemný problém rieši jediným stlačením.
Systém Auto Hold po úplnom zastavení vozidla automaticky udržiava brzdný tlak. Môžete pokojne zdvihnúť nohu z brzdového pedála a auto bude bezpečne stáť na mieste. Vy relaxujete. Keď následne stlačíte plyn, brzda sa sama plynulo uvoľní a auto vyrazí vpred. Táto funkcia je navrhnutá primárne pre automatické prevodovky, ale mnohé modely ju ponúkajú aj pri manuálnom radení.
Aktivujete ju tlačidlom, ktoré sa zvyčajne nachádza hneď vedľa elektronickej parkovacej brzdy. Ikona vyzerá najčastejšie ako písmeno A v krúžku, prípadne má na sebe priamo nápis HOLD. V mnohých novších modeloch si tohto asistenta viete nastaviť ako trvalo zapnutého priamo cez hlavný displej v sekcii vozidla.
2. Smerovky na jeden dotyk
Predstavte si bežnú zmenu pruhu na diaľnici. Zatlačíte páčku smeroviek, plynulo odbočíte, no páčka zostane zapnutá a vy ju musíte ručne vracať do pôvodnej polohy. Alebo ešte horšie, úplne na ňu zabudnete a blikáte zbytočne ďalšie tri kilometre.
Riešenie existuje už dlhé roky a volá sa „trojblik“. Jemne ťuknete do páčky smeroviek bez toho, aby ste ju zacvakli do koncovej polohy. Smerovka presne trikrát zabliká a sama sa vypne. Je to presne ten ideálny čas, ktorý predpisuje pravidlo o bezpečnej signalizácii pri zmene jazdného pruhu. Táto funkcia je absolútnym štandardom v takmer všetkých autách vyrobených po roku 2010. V autách nemeckých značiek si dokonca v servise viete počet bliknutí zmeniť z troch na štyri alebo päť.
3. Skryté úložné priestory priamo pod nosom
Toto nie je len jedna konkrétna funkcia, ale celá kategória obrovských prekvapení. Interiéry sú plné úložných priestorov, o ktorých sa nikdy nedozviete, pokiaľ náhodou nestlačíte alebo nepotiahnete niečo, čo na prvý pohľad vyzerá len ako obyčajný dekoratívny panel.
- Zásuvka pod sedadlom spolujazdca: V mnohých rodinných vozidlách a SUV modeloch sa pod predným sedadlom nachádza výsuvná zásuvka. Vyzerá presne ako obyčajný kus plastu, ale po potiahnutí získate skvelý priestor na dáždnik či reflexné vesty.
- Dvojité dno kufra: Pod hlavnou podlahou kufra sa často skrýva oveľa viac než len rezervné koleso. Nájdete tam bočné vrecká, praktické plastové organizéry a šikovné háčiky na nákupné tašky. Značka Škoda ponúka napríklad aj malý odpadkový kôš priamo vo dverách.
- Tajné priehradky v stredovom tuneli: Stredová opierka na ruku sa vo viacerých autách dá zdvihnúť v dvoch rôznych úrovniach alebo má dnu posuvný priečinok. V niektorých japonských autách sa dokonca celý panel pred radiacou pákou dá vyklopiť dopredu.
4. Automatické zamykanie a komfortné okná
Ide o mimoriadne užitočné funkcie, ktoré sú vo veľkom množstve áut z výroby deaktivované, no dajú sa zapnúť doslova za pol minúty priamo v menu nastavení.
- Automatické zamykanie: Dvere sa samy zamknú, keď prekročíte rýchlosť zhruba 15 kilometrov za hodinu. Ide o výbornú bezpečnostnú funkciu na križovatkách, ktorá je na nezaplatenie najmä vtedy, ak vozíte vzadu malé deti.
- Automatické odomykanie: Dvere sa automaticky odomknú v momente, keď vytiahnete kľúč zo zapaľovania, prípadne keď pri moderných automatoch zaradíte parkovací režim a vypnete motor. Znamená to definitívny koniec situáciám, keď ťaháte kľučku zvnútra ako väzeň.
- Komfortné otváranie okien: Tento geniálny trik pozná málokto. Podržte tlačidlo odomknutia na vašom kľúči aspoň tri sekundy a všetky okná na aute sa automaticky stiahnu dole. Rovnako to funguje aj naopak, po dlhom podržaní tlačidla zamknutia sa okná bezpečne zatvoria. Je to absolútne ideálne riešenie v horúcom lete na rýchle vyvetranie interiéru.
5. Nastavenia komfortu, na ktoré nikto nekliká
Hlboko v menu dotykového displeja pod záložkou vozidla alebo komfortu sa nachádza dlhý zoznam vecí, ktoré si môžete plne prispôsobiť. Nikto o nich nehovorí len preto, že málokto zroluje obrazovku tak ďaleko nadol. Nájdete tam napríklad uvítacie svetlá (funkcia príchodu domov), pri ktorých po zamknutí auta zostanú hlavné svetlá svietiť ešte niekoľko sekúnd, aby ste bezpečne videli na cestu. Čas svietenia si môžete ľubovoľne predĺžiť.
Ak vás parkovacie senzory privádzajú do šialenstva neustálym pípaním v úzkych uličkách, viete si znížiť ich citlivosť. Niektoré automobilky dokonca umožňujú nastaviť si hlasitosť tikania smeroviek. Výbornou bezpečnostnou poistkou je aj odložené zamykanie. Ak auto odomknete na diaľku, ale do pol minúty neotvoríte žiadne dvere, vozidlo vyhodnotí situáciu ako omyl a pre istotu sa opäť samo zamkne.
Najlepší a najlacnejší upgrade vášho auta nestojí ani cent. Moderné autá nie sú zbytočne zložité. Sú len extrémne bohaté na funkcie, o ktorých sa vám predajca nenamáhal povedať pri odovzdávaní kľúčov. Stojí to presne päť minút vášho času v menu, ktoré ste doteraz úspešne ignorovali.