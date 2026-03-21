Na Letenskej pláni v Prahe sa v sobotu popoludní zišli desaťtisíce ľudí na rozsiahlom proteste, ktorý pod heslom „Nenecháme si ukradnúť budúcnosť“ zvolal občiansky spolok Milion chvilek. Organizátori chcú takto nahlas upozorniť na to, že kroky súčasnej vlády Andreja Babiša podľa nich nebezpečne smerujú k oslabovaniu demokratických inštitúcií. Kritizujú predovšetkým tlak na verejnoprávne médiá a radikálne škrty vo výdavkoch na obranu.
Maniere východných autoritárov
„Sme tu preto, aby sme sa jasne postavili proti zavlečeniu našej krajiny na cestu Slovenska a Maďarska. Odkazujeme politikom: To, že ste boli zvolení, vám nedáva právo zneužívať moc, ničiť inštitúcie, kupovať si beztrestnosť a zavádzať v Českej republike maniere východných autoritárov. Táto krajina nie je na predaj a my si ju nenecháme ukradnúť,“ vyhlásil pred davom predseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.
Zároveň vyzval prítomných ľudí, aby sa aktívne zapojili do podpory občianskej spoločnosti, vstupovali do politických strán a vytvorili tak silné demokratické podhubie. Opozičné politické subjekty požiadal, aby sa vážne zamysleli nad tým, či by si v najvyššom záujme Česka predsa len nedokázali predstaviť podporu prípadnej menšinovej vlády hnutia ANO, a to bez radikálnej strany Motoristi sebe a hnutia SPD.
„Teraz cítime nádej a silu, ale budú to náročné roky, bude to chcieť obrovské odhodlanie. Čaká nás skutočný boj, občianska rezistencia a mesiace nenásilného odporu. Samotné protesty však nebudú stačiť, to je len nutná sebaobrana,“ pokračoval Minář. Následne vyzval občanov, aby tvrdo bránili verejnoprávne médiá v prípade, ak český minister kultúry Oto Klempíř skutočne predloží kontroverzný zákon o zmene ich financovania.
Odkaz roku 1968 a varovanie osobností
Medzi rečníkmi na pódiu sa vystriedali viaceré známe osobnosti, napríklad populárni herci Zdeněk Svěrák a Ivan Trojan, ale tiež uznávaní odborníci na bezpečnosť či vedci. Svěrák vo svojom emotívnom prejave pripomenul ťažké obdobie roku 1968, keď sám pracoval v rozhlase, a vyzdvihol tak absolútnu dôležitosť nezávislých verejnoprávnych médií a slobody slova.
„Trvajme na tom, že žiadna strana či hnutie, hoci vyhralo v slobodných voľbách, nesmie svojich porazených obmedzovať na slobode, nikdy!“ apeloval slávny herec. Na demonštrácii symbolicky zaznela aj známa pieseň Modlitba pro Martu, ktorú zaspievala speváčka Aneta Langerová.
Streľba z airsoftky a podpora prezidenta
Na masovú akciu priamo v uliciach dozerali stovky príslušníkov polície a antikonfliktného tímu. Polícia na sociálnej sieti uviedla, že krátko pred začiatkom akcie zadržala muža, ktorý strieľal z bytu na ulicu z airsoftových zbraní. Bližšie však tento incident nekomentovala. Masy ľudí smerujúcich na Letnú pochopiteľne skomplikovali aj dopravu v širšom okolí.
Sobotňajší protest priamo nadväzoval na masovú akciu zo začiatku februára, keď sa na Staromestskom a Václavskom námestí zišli desaťtisíce ľudí na podporu prezidenta Petra Pavla. Stalo sa tak krátko po tom, ako hlava štátu zverejnila výhražné SMS správy od ministra zahraničných vecí Petra Macinku týkajúce sa vymenovania Filipa Turka do funkcie. Organizátori demonštrácie dôrazne poukázali na to, že vládna koalícia odvtedy nevydala premiéra Babiša ani predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru na trestné stíhanie. Vláda navyše podľa nich robí na úradoch tvrdé čistky, účelovo zľahčuje bezpečnostné hrozby z Ruska a nezodpovedne škrtla kľúčové peniaze na obranu.