Slovensko plánuje výrazne rozšíriť právny rámec pre využívanie autonómnych vozidiel v bežnej premávke. Príslušné ministerstvá majú už v priebehu marca pripraviť dôkladné analýzy právnych predpisov vo svojej pôsobnosti. Tento strategický zámer schválila vláda s tým, že samotný návrh legislatívnych zmien očakáva od ministerstva dopravy do konca apríla.
Robotaxi a automatizovaná logistika
„Politika Slovenskej republiky v tejto oblasti by mala byť v úvodnej fáze zameraná prednostne na tie prípady uplatňovania týchto technológií, pri ktorých je možné dosiahnuť rýchly a spoločensky zrozumiteľný prínos a súčasne objektívne vyhodnocovať ich bezpečnosť,“ uvádza Úrad vlády vo schválenom materiáli.
V oblasti automatizovaných vozidiel by malo v praxi ísť najmä o vyhradené mestské zóny, veľké logistické areály a koridory, mestskú kyvadlovú dopravu či takzvané robotaxi. Štát chce otestovať automatizovanú logistiku a vybrané autonómne režimy na vopred určených komunikáciách.
Drony v záchranných službách
Slovensko by sa podľa vládneho materiálu malo strategicky zamerať aj na moderné bezpilotné letecké systémy. Úrad vlády kladie mimoriadny dôraz najmä na ich bezpečnú integráciu do vzdušného priestoru, a to predovšetkým pri ich využití pri náročných záchranných prácach a krízových situáciách.
„Konečným cieľom je, aby regulačný rámec umožnil komerčné služby automatizovanej mobility pre prepravu osôb a tovaru. Musí byť však zabezpečená bezpečnosť cestnej premávky na úrovni porovnateľnej alebo vyššej ako pri ľudských vodičoch,“ píše sa v závere dokumentu. Pripravovaný regulačný rámec má taktiež vyriešiť jasnú zodpovednosť pri dopravných incidentoch, certifikáciu softvéru a prísny operačný dohľad cez vzdialené riadiace centrá.