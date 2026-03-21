Minister spravodlivosti Boris Susko s vážnym znepokojením prijal najnovšie rozhodnutie belgického odvolacieho súdu v Monse. Ten definitívne zamietol odvolanie rodiny v súvislosti s tragickým úmrtím slovenského občana Jozefa Chovanca po brutálnom incidente na letisku Charleroi. Minister zopakoval, že v doterajšom konaní neboli podľa neho dostatočne zohľadnené viaceré relevantné skutočnosti ani kľúčové znalecké posudky.
„Rozhodnutie belgického odvolacieho súdu v Monse, ktorý zamietol odvolanie rodiny, rešpektujem, no prijímam ho s vážnym znepokojením. Nemôžeme sa tváriť, že je všetko v poriadku,“ napísal Susko na sociálnej sieti. Šéf rezortu spravodlivosti považuje za absolútne neprijateľné, že okolnosti prípadu nie sú dodnes plne objasnené a nebola vyvodená žiadna trestnoprávna zodpovednosť voči konkrétnym osobám či zasahujúcim inštitúciám.
Spravodlivosť nesmie ostať na papieri
Slovenská republika preto naďalej pokračuje v právnom boji na pôde Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). „Využijeme všetky dostupné prostriedky, ktoré nám poskytuje medzinárodné právo, aby sme chránili práva nášho občana a jeho rodiny. Spravodlivosť nesmie zostať len na papieri – musí byť reálne dosiahnuteľná,“ zdôraznil minister.
Šokujúce video a tragický koniec
Jozef Chovanec zomrel v belgickej nemocnici 27. februára 2018, len tri dni po kontroverznom policajnom zásahu v cele na letisku Charleroi. Zadržali ho ešte pred odletom v lietadle smerujúcom na Slovensko, pretože sa mal údajne správať agresívne k posádke i voči privolaným policajtom.
Prípad vyvolal obrovské medzinárodné pobúrenie najmä v auguste 2020, keď na verejnosť unikli hrozivé videozáznamy z policajnej cely. Na nich jasne vidieť, ako sa Chovanec v zlom psychickom stave sebapoškodzuje, búcha hlavou o dvere cely a silno krváca. Následne sa ho policajti pokúšajú tvrdo spacifikovať. Muž má pritom tvár zakrytú dekou, kým zasahujúci policajti sa smejú a jedna z policajtiek dokonca dvíha ruku a hajluje.
Súd hovorí o súbehu okolností
Posudok belgických lekárov neskôr ukázal, že prvotnou príčinou smrti Slováka boli silné nárazy hlavou, ktoré mu spôsobili fatálny opuch mozgu. Lekári však zároveň prekvapivo skonštatovali, že definitívne zastavenie činnosti srdca vyvolala až injekcia od samotných zdravotníkov, ktorí sa ho po príchode snažili upokojiť.
Belgický súd napokon vlani v septembri vyniesol kontroverzný rozsudok, podľa ktorého za smrť Chovanca nikto nenesie trestnoprávnu zodpovednosť a celá udalosť bola len „poľutovaniahodným súbehom tragických okolností“. Slovenská republika na tento vývoj reagovala podaním medzištátneho podnetu na ESĽP na konci februára minulého roka.