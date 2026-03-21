Päťdesiatročný muž čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. V piatok totiž napadol ostrým predmetom 53-ročnú ženu priamo na predajnej ploche jedného z trebišovských supermarketov. Vážnejšej tragédii zabránila len duchaprítomnosť svedkov a ochranky.
K šokujúcemu incidentu došlo priamo počas bežných nákupných hodín. Podľa informácií polície muž pristúpil k nič netušiacej žene odzadu a nečakane na ňu zaútočil predmetom zakončeným ostrým hrotom. Žena si útočníka predtým v predajni všimla, pretože minimálne dvakrát sa ich pohľady stretli. Keď na ňu zaútočil, začala sa aktívne a inštinktívne brániť.
Zásah SBS a okoloidúcich
Vážnejším, a možno aj fatálnym zraneniam, zabránil predovšetkým mimoriadne rýchly zásah pracovníka bezpečnostnej služby (SBS) a nezištná pomoc okoloidúcich nakupujúcich. Agresívny útočník mal ostrým predmetom následne ohrozovať aj samotného pracovníka ochranky.
Trebišovskí policajti dorazili na miesto činu už niekoľko minút po prijatí núdzového oznámenia a podozrivého muža okamžite obmedzili na osobnej slobode. Vykonaná dychová skúška na prítomnosť alkoholu bola u neho negatívna. Na mieste do neskorých hodín pracoval aj kriminalistický technik, ktorý zaisťoval dôležité stopy.
Motív zostáva záhadou
Vzhľadom na extrémnu závažnosť celého prípadu si vec na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Ten muža bezodkladne obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu, ako aj z prečinu výtržníctva.
Útočník bol ihneď umiestnený do cely policajného zaistenia a vyšetrovateľ zároveň podal podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby. Presný motív tohto brutálneho útoku medzi regálmi zatiaľ nie je známy, polícia prípad naďalej intenzívne vyšetruje.