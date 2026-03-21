Koaličná Slovenská národná strana (SNS) neskrýva sklamanie z toho, že predseda vlády Robert Fico nezablokoval obrovskú európsku pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur spoločne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Národniari sú presvedčení, že po nedávnych „vyhrážkach“ ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by bolo pridanie sa k maďarskému vetu viac ako len symbolickým politickým gestom.
„SNS bola presvedčená, že premiér Slovenskej republiky tak urobí. Veríme však, že preberie štafetu, ak by Viktor Orbán nebol úspešný vo voľbách, a bude v budúcnosti za Slovenskú republiku konať tak, aby nebola podporovaná Ukrajina skôr, než sa bude slušne správať k členom Európskej únie,“ uviedla vo vyhlásení riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
Premárnená príležitosť a vyhodené peniaze
Národniari podľa jej slov považujú konanie premiéra za premárnenú príležitosť ukázať jasný a spoločný postup Slovenska a Maďarska vo vzťahu k bruselskej politike. SNS zároveň dodala, že európska pôžička pre Kyjev sú v skutočnosti len vyhodené peniaze, ktoré Ukrajina Únii nikdy reálne nesplatí.
Samotný Robert Fico ešte predtým v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu vyhlásil, že Viktor Orbán má politicky pravdu, keď aktuálne blokuje multimiliardovú európsku pôžičku. K priamemu vetu sa však slovenský premiér na samite EÚ napokon nepridal.
Orbán trvá na svojom vete
Maďarský premiér naďalej neústupčivo trvá na svojom vete 90-miliardového balíka, ktorý blokuje pre pretrvávajúce spory o zastavené dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba. Svoje veto je ochotný stiahnuť až po ich úplnom obnovení, čo potvrdil aj pred príchodom na zasadnutie Európskej rady v Bruseli.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová však už medzičasom rázne prisľúbila, že Európska únia nájde legislatívne spôsoby, ako napriek nepodporeniu zo strany Maďarska túto obrovskú finančnú injekciu Ukrajine vyplatiť.