Nariadenie vlády o obmedzení množstva čerpania nafty a zavedení dvojitých cien, ktoré znevýhodňujú cudzincov, bude platiť iba jeden mesiac. Európska únia podľa premiéra Roberta Fica na tieto radikálne zmeny nestihne včas zareagovať. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy vyhlásil, že prípadnej reakcie Európskej komisie sa preto vôbec neobáva.
„Tridsať dní je príliš krátka doba na to, aby bolo možné spustiť nejaké infringementy (konania o porušení zmlúv). My tridsať dní budeme chrániť trh, pretože máme nižšiu cenu nafty ako v okolitých krajinách. Tento krok považujem za absolútne opodstatnený,“ vysvetlil premiér s tým, že podobné odlišné ceny palív pre cudzincov aktuálne uplatňuje aj susedné Maďarsko.
Pokiaľ by Európska komisia chcela Slovensko za prijatie takejto legislatívy trestať, vláda sa bude podľa Fica tvrdo brániť. „Nemyslím si, že by týchto tridsať dní bolo tak rozhodujúcich, že by dovtedy bola schopná Komisia prijať voči nám nejaké represívne opatrenia,“ dodal predseda vlády.
Horší a katastrofálny scenár
Premiér si myslí, že globálna ropná kríza bude pokračovať. Aj v prípade, že by sa vojna v Iráne skončila okamžite, bude trvať ešte niekoľko mesiacov, kým sa situácia na trhoch upokojí. „Máme dva scenáre. Jeden je horší a druhý je katastrofálny,“ varoval Fico.
V prvom prípade budeme podľa neho pod tlakom neustáleho navyšovania cien pohonných látok, lebo ropy bude jednoducho málo. Katastrofálny scenár podľa neho spočíva v tom, že nebude dostatok ropy vôbec, čo vyvolá celosvetový ropný šok. „Nielenže ceny brutálne vyskočia, ale nebude dostatok komodity na spracovanie, nebude teda vôbec dostatok pohonných látok,“ upozornil.
Zdražovanie a kompenzácie od štátu
Výrazné zdraženie palív by sa podľa premiéra veľmi rýchlo prenieslo cez náklady na dopravu priamo do inflácie a zdražovanie by tak zasiahlo celú ekonomiku. Náklady by pri dlhšom konflikte extrémne vzrástli aj poľnohospodárom, a to nielen pre drahú naftu, ale aj pre rast cien hnojív, ktoré sa vyrábajú z čoraz drahšieho zemného plynu. Postihnuté sektory budú podľa Fica pravdepodobne žiadať štátne kompenzácie, čo sa nevyhnutne prejaví v raste deficitu štátneho rozpočtu. Vláda preto plánuje od Európskej komisie žiadať, aby sa tieto mimoriadne výdavky do deficitu vôbec nezapočítavali.