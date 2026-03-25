Letecký dopravca Ryanair zverejnil na sociálnej sieti TikTok video v reakcii na zákazníkov, ktorí z nejakého dôvodu zmeškajú let.
Aerolinka tak reagovala na sťažnosti, ktoré na ňu smerujú po tom, ako zákazníci zmeškajú let.
Vo videu, ktoré slúži ako paródia, zverejnili ilustráciu lietadla a meškajúceho zákazníka. Titulok videa hlása „Čo od nás čakajú zákazníci, ktorí zmeškajú let“.
Lietadlo vo videu symbolicky vyzdvihne meškajúceho zákazníka z letiska pomocou svetelného lúča, podobne ako to vidno v sci-fi filmoch pri ufo.
Čo robiť, ak zmeškáte let?
V prípade, že meškáte na letisko z dopravných, súkromných alebo iných dôvodov, ako prvé by ste mali upovedomiť aerolinku. Radí to porovnávací portál Which?, podľa ktorého si tým zvýšite šancu na prebookovanie letu bez poplatku alebo s menším poplatkom.
Niektoré aerolinky si účtujú poplatok za nedostavenie sa na letisko, preto ak aj viete, že let nestihnete, stále by ste mali kontaktovať zákaznícku podporu.
Vhodné je zadovážiť si poistenie, ktoré vás môže ušetriť nadbytočných nákladov.
Ryanair vyzval na lietanie bez riflí
Letecký prepravca Ryanair vyvolal diskusiu na sociálnych sieťach aj začiatkom roka 2026. Vtedy zverejnil video s pristávajúcim lietadlom, v ktorom vyzval zákazníkov, aby nelietali v rifliach.
„Prestaňme v roku 2026 cestovať v rifliach,“ píše sa vo videu. Spoločnosť nijako bližšie nevysvetlila túto svoju požiadavku.