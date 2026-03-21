Vládna koalícia disponuje v parlamente aktuálne 78 poslancami. Premiér Robert Fico to potvrdil v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu s tým, že odchod poslanca Jána Ferenčáka z klubu Hlas-SD považuje za veľkú škodu a osobne by s ním pracoval aj naďalej. Šéf vládneho kabinetu zároveň nevylúčil blížiace sa udalosti, ktoré si môžu vynútiť ďalšie personálne pohyby v obsadení dôležitých štátnych postov.
Na margo poslaneckých odchodov a stability poslaneckých klubov pridal premiér aj širší politický odkaz. „Toto je veľké ponaučenie do budúcnosti a odkazujem to každému. Prosím, nedávajte si, dámy a páni, na kandidátky ľudí, o ktorých si myslíte, že sú geniálni. Geniálni môžu byť, ale nebudú nikdy lojálni. Lojalita je prvý základný predpoklad stability poslaneckých klubov,“ vyhlásil rázne Fico v Sobotných dialógoch.
Hlasovanie o dôvere a Ústavný súd
Premiér v rozhlase zopakoval svoj doterajší postoj, že vláde žiadny platný zákon neprikazuje konkrétny termín, do ktorého by mala pre vysoký verejný dlh (v rámci takzvanej dlhovej brzdy) požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Predpokladá však, že Ústavný súd napokon vláde nariadi, aby o dôveru predsa len formálne požiadala.
„Počkajte si na rozhodnutie Ústavného súdu. Ten nám pravdepodobne povie, že o to máme požiadať. Ale ja potrebujem vedieť, aký je termín, do kedy to presne máme urobiť,“ myslí si predseda vlády. Zároveň potvrdil, že vo vnútri vládnej koalície momentálne prebiehajú intenzívne diskusie o voľbe nových kandidátov na sudcov Ústavného súdu, no k finálnej politickej dohode zatiaľ nedošlo.
Jozef Ráž primátorom Bratislavy?
Silnou témou relácie boli aj blížiace sa komunálne voľby. Fico otvorene vyhlásil, že ideálnym kandidátom Smeru na post primátora hlavného mesta by bol súčasný minister dopravy Jozef Ráž. K definitívnemu rozhodnutiu síce ešte nedošlo, no ak by sa šéf rezortu dopravy rozhodol do tohto politického súboja ísť, okamžite by získal plnú podporu najsilnejšej vládnej strany.